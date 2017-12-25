2017年12月25日 04:10 中國時報 廖達琪

主政高雄11年的市長陳菊，日前出書《花媽心內話》，連日來話題不斷。不少受牽連的當事人紛紛跳出來澄清更正。其中管碧玲第一時間表示，希望「這一仗，千不該萬不該的，就是不應該成菊姐的延長賽。」頗直接地將陳菊出書連結至義助劉世芳在民進黨初選中勝出。儘管花媽表示此書「無關選舉」，但花媽選在離民進黨初選極接近，離自己卸任仍有1年的時間點上出書，所為何來？

綜合歸納，可能不外乎兩個主要的動機及動力：

第1、為陳菊自己。陳菊無疑已是民進黨中的大姐大，尤其是身為美麗島事件的受刑人、坐過牢受過政治迫害的政治前輩，理當在黨中受一定尊重；尤其在政治生涯中又有由逆轉勝再稱霸的經典示範。因為她在2006年的市長選舉中，先是千迴百折如《心內話》所述，極其不易地取得民進黨提名，然後面對當時勝算頗高的黃俊英，在選情危急下，陳菊團隊在投票日前一晚，特別召開有違規嫌疑的「走路工」事件記者會，並張貼「黃俊英賄選抓到了」大字報，導致黃陣營措手不及，最後以1114票的些微差距落敗。黃陣營後提起「當選無效」之訴訟，高雄地方法院一審判決陳菊當選無效，二審才撤銷。陳菊在高雄的江山從此才穩健擴大，並攀上高峰，成為某媒體所稱「喊水會凍」的南霸天。

但攀上權力高峰的下一步，卻是困「菊」：選總統，機緣已過；當閣揆，謝系殷鑑不遠，怕賠夫人又折兵，更輸了地盤；選其他縣市長，做小了自己；等考試、監察院長，空窗期太長。所以能做的，似乎就是超越權位的「裸退」，以成就子弟兵；而這樣的超越，還要能達到「不希望老而不退，像老賊一樣指三道四」的境界，可能甚期待大家體認「菊」之傲風霜而不俗。

第2、為了劉世芳和高雄市府核心成員。陳菊竭盡所能為劉世芳拉抬選情，從2016高雄市左楠區的立委選舉，到眼前為因應2018民進黨市長初選提名賽，花媽雖說「出書和劉世芳沒關係」，但也承認「支持劉世芳不是祕密」。不過，又弔詭地表示她始終保持「高度和中立」。這樣的話術展現花媽走江湖的道行和操弄政治的能耐，或不需花心思去辯解其中真意。

其實，從陳菊似要「裸退」的姿態上，不難理解她必須支持劉世芳的道理。劉輔佐陳菊在高雄主政，從2006年直到2016年任立委，不離左右，尤其劉與陳菊市府的核心成員有甚久的共事經驗、合作默契，如果劉續任市長，陳菊團隊的核心成員各有其位，並取得退可守高雄、進可攻中央的不敗地位；如劉無法在初選中勝出，而由他人代表民進黨參選並取得市長地位，對劉損失不大（仍任立委），但是其他核心成員卻可能面臨沒有「頭路」的黯淡未來。

因為不論是目前民調居高的陳其邁，或歸屬謝系、戰力十足的管碧玲當選，與陳菊及其團隊核心成員的關係即使未到「水火不容」的境地，也是「冰凍三尺」不易化解。尤其陳其邁代理過市長，家族在地，人脈廣闊，也早有班底，若上任對陳菊及其團隊而言，恐怕是不可承受之重。陳菊書中掃到陳其邁及其家族，恐怕也僅是陳菊為劉世芳布局初選的一小部分而已。

至於其他可能觸動陳菊出書的因素，如護住新潮流地盤、替民進黨守高雄，甚或著眼於高雄市未來發展等，更是見仁見智、各說各話了。（作者為國立中山大學政治學研究所教授）

(中國時報)