國共可能恢復交往

友善列印
中國時報
孫揚明

報載，國民黨主席吳敦義表示，國共論壇適當時機可能就在明年4月；國共兩黨最高領導人會晤的話題，也出現在地平線上。

因今年5月國民黨主席的人事更迭，國共兩黨在對兩岸關係本質的定位與對未來兩岸的前景看法也出現根本性的差異，於是行之有年的兩黨論壇與領導人會面也出現了齟齬。

這個齟齬最早出現在今年的520。吳敦義在收到中共總書記習近平的賀電後，也回了一封答謝電。但大陸官媒新華社的報導引述中，吳敦義強調的「一中各表」卻不見其中，僅存「繼續深化九二共識」與「推動兩岸和平制度化」。此後，雙方的交流陷入半停狀態。

中共從毛澤東起，經鄧小平迄今，包括辜汪兩次會談在內，所有處理、解決兩岸問題的構想與概念，都是架構在國共兩黨的結構上，也就是所謂的「第三次國共合作」。但當已在野的國民黨也開始在一中和未來統一議題上出現變化，將使得北京在台灣相關議題上找不到可依託之處，以致北京在處理未來兩岸問題上無法再延續過去的傳統概念與思維。這無疑會迫使北京更加以「以我為主」的片面思維來處理台灣問題，兩岸的摩擦與衝突升高勢所難免。更麻煩的是，台灣一向所依賴的美國，在當前的情勢下，能扮演的角色空間並不大。

在此結構性思維變遷的衝擊下，吳敦義所能擁有的空間只會更少，甚至可能影響未來國民黨的選舉，於是在今年中共十九大前，吳主席對北京發出的賀電中首次不見「一中各表」的主張；十九大結束後，吳個人發給習的私人賀函中也不見一中各表。搬掉了石頭，這確實讓國共兩黨進一步交往的可能性開始增加。

另一方面，由於蔡政府的施政持續往傾獨的方向大步邁進，這使得北京在對台政策的思考上有更大的壓力，因此陸方應會傾向繼續舉辦國共論壇。至於吳敦義因具有卸任副總統的身分，赴陸可能遭列管，使得「吳習會」變數較多，但國共論壇和吳習會可切割處理，國民黨大可且戰且走。

今年兩岸情勢有不小的變化，由於中共一年一度的「中央對台工作會議」，依慣例會在1月底、2月初舉行，到時國共論壇是否能順利舉行、吳習會是否成形，以至於對台政策的調整，在明年農曆年前應會有一個階段性的結果。（作者為資深媒體人）

(中國時報)

花媽的困「菊」 宜蘭人別隨政客起舞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。