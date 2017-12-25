2017年12月25日 04:10 中國時報 孫揚明

報載，國民黨主席吳敦義表示，國共論壇適當時機可能就在明年4月；國共兩黨最高領導人會晤的話題，也出現在地平線上。

因今年5月國民黨主席的人事更迭，國共兩黨在對兩岸關係本質的定位與對未來兩岸的前景看法也出現根本性的差異，於是行之有年的兩黨論壇與領導人會面也出現了齟齬。

這個齟齬最早出現在今年的520。吳敦義在收到中共總書記習近平的賀電後，也回了一封答謝電。但大陸官媒新華社的報導引述中，吳敦義強調的「一中各表」卻不見其中，僅存「繼續深化九二共識」與「推動兩岸和平制度化」。此後，雙方的交流陷入半停狀態。

中共從毛澤東起，經鄧小平迄今，包括辜汪兩次會談在內，所有處理、解決兩岸問題的構想與概念，都是架構在國共兩黨的結構上，也就是所謂的「第三次國共合作」。但當已在野的國民黨也開始在一中和未來統一議題上出現變化，將使得北京在台灣相關議題上找不到可依託之處，以致北京在處理未來兩岸問題上無法再延續過去的傳統概念與思維。這無疑會迫使北京更加以「以我為主」的片面思維來處理台灣問題，兩岸的摩擦與衝突升高勢所難免。更麻煩的是，台灣一向所依賴的美國，在當前的情勢下，能扮演的角色空間並不大。

在此結構性思維變遷的衝擊下，吳敦義所能擁有的空間只會更少，甚至可能影響未來國民黨的選舉，於是在今年中共十九大前，吳主席對北京發出的賀電中首次不見「一中各表」的主張；十九大結束後，吳個人發給習的私人賀函中也不見一中各表。搬掉了石頭，這確實讓國共兩黨進一步交往的可能性開始增加。

另一方面，由於蔡政府的施政持續往傾獨的方向大步邁進，這使得北京在對台政策的思考上有更大的壓力，因此陸方應會傾向繼續舉辦國共論壇。至於吳敦義因具有卸任副總統的身分，赴陸可能遭列管，使得「吳習會」變數較多，但國共論壇和吳習會可切割處理，國民黨大可且戰且走。

今年兩岸情勢有不小的變化，由於中共一年一度的「中央對台工作會議」，依慣例會在1月底、2月初舉行，到時國共論壇是否能順利舉行、吳習會是否成形，以至於對台政策的調整，在明年農曆年前應會有一個階段性的結果。（作者為資深媒體人）

(中國時報)