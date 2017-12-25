宜蘭人別隨政客起舞

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中國時報
李武忠

宜蘭縣政府針對農舍興建採放寬做法，與現行中央法令其實是牴觸的，但宜蘭代理縣長陳金德還是堅持走自己的路。考量到地方財政需仰賴中央補助及許多政策需要中央支持，陳金德敢如此堅持，特別是中央與地方執政者都同屬一個政黨時，令人不解，為何不能透過黨內協商平台尋求共識，須隔空放話，讓爭議持續發燒。似乎這爭議已無關農業經營與農舍該如何蓋的問題了。

號稱民主聖地的宜蘭縣，下任縣長選舉很可能藍天再現。如何能勝選已傷透民進黨中央的腦筋。而放寬農田使用規範一直是當地許多農地持有者的希望，堅持農地農用、農地要嚴格管理的地方官員都受到來自民間及議會相當大的壓力，不是主動求去就是被動去職，只有部分有環保理念、關心農村發展的地方青農和學者，高喊要維持宜蘭的田園風貌，聲勢看似很大但人數相對少。何況部分老農及家屬也希望能放寬農地使用規範，甚至能變更地目讓農地將來可賣得好價錢，因此在地方上，要求農地鬆綁有一定的聲勢，歷來想勝選的參選人都不敢輕忽這股勢力。

或許這才是代理縣長心中所盤算的吧！

農民只是宜蘭縣民的一部分，大多數沉默者究竟想選擇怎樣的宜蘭，才是明年選舉勝負的關鍵。目前農民普遍收入不高，年平均來自農作收入部分僅有20～60萬元，難怪很多農民的下一代不願返鄉務農。政府為了確保糧食安全、維護生態環境、水土涵養等公眾利益的考量下，在要求農民繼續耕作的同時，應優先解決務農者面臨的諸多問題，並提高農家所得，讓農民能安心務農，而不是讓他們感到自己的土地被畫入農業專區是很倒楣的事。

過去為了「環保宜蘭」，縣民拒絕台塑六輕在當地設廠，讓宜蘭擁有潔淨的天空，但相對地在就業上也出現種種困難，需要到其他縣市謀生。未來宜蘭人是否還願意成為台北的後花園？該如何兼顧經濟成長與田園景致？都將成為明年宜蘭選戰的重要議題。所有候選人都應該提出具體政見，說明自己為宜蘭規畫的未來願景，讓宜蘭縣民選擇，而不是以政治算計來看待農舍問題。宜蘭民眾可別隨政客起舞！

（作者為農漁經濟學者）

(中國時報)

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