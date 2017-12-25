別把勞工運動變肥皂劇

2017年12月25日 04:10 中國時報 嚴錚

去年華航空服員大罷工，爭的是過勞，雖然讓很多乘客不方便，但某種程度得到大眾的支持，證實台灣不是完全像資本主義靠攏，大部分民眾心裡有把尺，事後華航員工也獲得大幅加薪及外站津貼，也改變報到、休時等待遇條件，華航高層反倒被批評「讓太多」，這也是不爭的事實。

今年6月，華航員工參加交通業過勞抗議，仍強調自己過勞，外界就有點霧裡看花了，如果要的是休息，應該就爭休時，大幅加薪後再說工時過長過勞，很容易讓人覺得得了便宜又賣乖，對空服員的形象反而很不好。

華航勞資爭議從去年大罷工、華航高層讓步、交通部前再度抗議過勞、傳出機師工會幹部酒駕又提罷工，工會似乎內部溝通不成，一直向外界、媒體施壓，但一次一次的記者會、抗議、上叩應節目對罵，我很好奇，雙方因為與工會幹部的爭議鬧得這麼僵，好像接下去非罷工不可，工會幹部沒有責任嗎？坐下來談這麼難嗎？

對於企業內的不同聲音，企業經理人要有高度跟胸襟，容忍是在上位者展現實力的最佳時刻，但抗議的言論也不能言過其實，你把企業汙名得越邪惡、越不堪，越讓人質疑你身在企業的目的，你是為了其他同事，還是少數人的光環。

在資訊發達的21世紀，勞工跟企業在傳媒還有社群網路上，言論地位越來越對等，其實大多時候勞工聲量遠遠大過企業，企業因相對位置反而永遠被社會質疑。奉勸這些辛苦的社會工作者，主導工會言論要盡量查清楚事實，像機師酒駕就不能支持；也要心存善意地留給勞資雙方一個協商的門，不要讓勞資雙方的爭議太過激烈，無法好好坐下來談，最後傷害的是所有企業員工的權益，還有企業的形象。

更重要的是，誇大不實的言論會讓進步的勞工運動變成過度包裝跟表演，勞權伸張是俠義、利他的，要是摻上過多雜質，正當性受質疑，會讓勞工的處境更難堪。

我們都是勞工，勞工需要團結，但要團結在事實基礎上去據理力爭，不要因為害怕社會不支持，而去偽裝、去擦脂抹粉，讓一切變成難看的肥皂劇。（作者為華航員工）

(中國時報)