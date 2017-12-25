2017年12月25日 04:10 中國時報 主筆室

為了抗議行政院對《勞基法》的修改，勞工再次上街頭，其激烈程度已超越馬政府時期。何以致之？蔡政府錯誤又反覆的勞工政策是主因，現在要調整回去，就碰上更激烈的抗爭了。

一例一休後遺症嚴重，賴清德上任後即著手修改《勞基法》，其目標是切合勞資實務的需求，讓勞動市場因一例一休造成的僵硬能較有彈性。坦白說，這種修改並無錯誤，更符合全球放寬勞工保護、讓勞動市場更彈性化的趨勢。

更重要的是，即使是這次修改後的《勞基法》，相較馬政府末期提出的版本，其實還是對勞工更有保障；但何以當時未引發如此激烈的勞工抗爭，這次蔡政府卻碰到沒完沒了而又更激烈的抗爭？

勞工保護法令旨在保障勞工權益，偏向勞工是必然；但過分側向勞工則可能造成企業運作、勞動市場失去彈性，最後勞工反而受害，因此全球的勞工法令都在尋找平衡點。

民進黨在野時，可以無限上綱倒向勞工，以求得最多選票。蔡政府初上台時，未能即時調整到平衡點，先是全面倒向勞工，待發現窒礙難行、勞資都受害再要調整時，就引發勞團的激烈抗爭，因為期待越高、失望越大，反應就更激烈。

騎虎難下的蔡政府，已沒有第2個選擇，唯有堅持如期完成修法，反覆不定的最後結果是兩頭落空。

在野的國民黨亦當深思，綠營當年在野時種種不負責任的政治訴求，如今果然嘗到髮夾彎不斷的苦果，千萬別再亂提如「無煤」這種永遠做不到的政策訴求了。

(中國時報)