台灣點燃大陸仇台情緒

2017年12月25日 04:10 中國時報 王欽

兩岸因新黨事件爭議，官方關係出現惡化。美國學者易思安提出解放軍將於2020年攻台警訊，接著又出現美國學者提醒兩岸戰事風險，肯塔基大學軍事專家法利指出，2018年台灣是僅次於北韓，可能爆發戰爭的地方。美國學界和智庫界不約而同提升對台海危機的預警。

不過，近期大陸社會對台灣卻顯得較為理性務實，大陸輿論關注的重點是為何會出現這類預警。也就是說，過去馬政府8年執政期間創造了兩岸難得的和平發展局面，如今卻又重回劍拔弩張的境地，不僅不再繼續鞏固和平局面，反而開始擔憂戰爭的風險，這不能不說是一大諷刺。由此，大陸社會也在質疑，蔡政府到底要將兩岸帶往何處。

也就在此時，解放軍空軍釋出一部名為《繞島巡航》短片，披露最近大陸軍機繞行台灣島例行巡航的現場畫面，為兩岸關係投下震撼彈，並在台灣社會引起熱議。有大陸媒體連結當下的敏感時間點，即台灣內部剛剛通過《公投法》修正案，為法理台獨埋下隱患；同時，美國總統川普簽署國會通過的《2018年國防授權法》，內容包括推動美台軍艦互泊、邀請台軍參加「紅旗」軍演等。共軍這一動作被解讀為大陸的應對措施，展現震懾台獨之意，並對外部勢力干預提出警告。無獨有偶，大陸網路上也流傳出大陸駐美公使李克新的內部演講內容，他在視頻中介紹先前跟美國國會的交涉內容，直指美國軍艦駐台之時就是大陸武統之時。值得注意的是，他在談起此事時是低頭念稿，顯然是有備而來。

台灣輿論將這一系列動作類比為新一輪「文攻武嚇」，大陸官方媒體卻顯得淡定，並沒有藉機大肆宣揚，而更側重於展現自己的反獨決心。換句話說，當前大陸對台策略的基調仍然在於政治層面，並未訴諸軍事訴求，即便是軍機繞島巡航，也是強調其政治意涵。

形成對比的是，大陸民間社會曾瀰漫對兩岸前途悲觀的情緒，出現武統的聲浪，但經過一段時間沉澱之後，已很少出現這類言論，即便國內外都有意無意出現兩岸軍事危機上升的警訊，卻沒有激起大陸的輿論風潮。看到解放軍的繞島巡航，民間多認為是大陸軍力的上升，因而增加了終極統一的信心，但不至於轉向對武統的鼓吹。

究其原因，一方面在於大陸最高決策層已定調，將繼續推進兩岸關係和平發展，另一方面則是大陸社會也意識到，加強兩岸民間合作的正面意義。民間互動漸趨熱絡，無形中也給大陸民間社會帶來信心。大陸媒體時常出現台灣青年來大陸創業、工作的新聞，民眾也漸漸適應這一新的社會現象，短期內還處於效果觀察期，大陸社會應不至於出現負面態度，輕率升高敵對情緒。

不過，當前這種冷靜務實的社會氛圍還是相當脆弱，將經不起兩岸衝突事件的衝擊。台灣檢調單位大動作拘提新黨青年，再度激起大陸社會的憤怒情緒，這對最近一段時間以來好不容易平復下來的對台氛圍，無疑帶來一定程度的破壞。

對民進黨政府而言，應該敏感意識到大陸民間社會和新聞媒體對台灣態度的克制，應珍惜這一氛圍，不要因為自己的輕率行動破壞來之不易的局面。

(中國時報)