2017年12月25日 04:10 中國時報 傅應川

共機頻繁繞台，共軍「遠海長訓常態化」的宣示證明了台海天空的動盪，兩岸也進入一個新的緊張局面，甚至還有學者將台海列入可能於2018年發生第三次世界大戰的5大熱點之一，而且排名僅次於北韓。

雖然共機繞台有台海安全的針對性，但依其頻頻穿越第一島鏈，並以轟-6家族的遠程轟炸機為編隊核心的遠海演訓，欲將戰力投向第二島鏈的意圖，亦至為明顯，顯示出共軍的「反介入／區域拒止」的戰略能力，也因此具有大國爭鋒、中美爭勝的戰略意味。那麼從冷對抗進入熱對抗，從局部戰爭邁向世界大戰，就不是完全空穴來風。

就目前的情勢看來，尚在可控範圍，距離真正的衝突還很遙遠。但令人擔憂的情況是，掌握戰爭權力的人不懂戰爭，導致對戰爭的誤判，因而啟動的機率增加。其源起在於意識形態的對立，並堅持自己的意識形態至高無上，且認定勝利站在自己的一方。在對立過程中，為要壓倒對方，故立場越來越強硬，導致雙方無法妥協，最終失控而爆發戰爭。

不幸的，近期台海情勢的發展似正進入上述相互作用、惡性競爭的軌道中。從蔡政府堅不承認「九二共識」，意圖以所謂「維持現狀」矇混其台獨意識，關閉兩岸和平交往的大門，增加對立的緊張情勢，亦迫使大陸採取強硬措施以回敬。而共機繞台，亦可解釋為兩岸敵視狀況的升溫。

大陸軍方並聲稱：我防空識別區非法，不承認海峽中線的存在，並認為台灣是中國領土，共機飛越台灣上空亦屬合法。兩岸緊張情勢似乎一步步向戰爭的方向發展。

從上述的戰略視野看戰爭的形成，簡單的概念即在打破敵對雙方的戰略平衡。「九二共識」之名並不是在1992年兩岸會談時建立的，而是在2000年4月，為闡述「一個中國，各自表述」而建立，故存在許多糢糊空間，雖在早期亦不為大陸所認同。但在1996年台海危機結束後，在美、中、台三方官方及半官方的和平倡議中，以一法三公報為基礎，建立了三方認同的「一中」架構，且以戰略模糊取得共識。因此美國稱「一中政策」，大陸稱「一中原則」。台海的和平是以兩岸認知「一個中國」的原則為基礎，但亦稱其內涵的認知不同，而「各以口頭表述之」。用戰略模糊來達成戰略平衡，維持台海的和平穩定，這即是台海和平的本質。

反之，不承認「九二共識」，兩岸沒有和平基礎，雙方正不惜打破此戰略平衡。從大陸最近的反應來看，目前只有一中原則，而已無「各表」的存在，留下的只有「戰略嚇阻」，戰爭的腳步更近了。由於戰爭無情，現代國防的核心價值是消弭戰爭，而不在維護主權的完整上。因為，戰爭的結果是一無所有。沒有土地、人民，主權就無意義了。因此，台海無戰爭就是勝利。（作者為中華戰略學會常務理事）

(中國時報)