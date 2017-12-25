2017年12月25日 04:10 中國時報 胡勇

史上最奇葩的美國總統川普即將迎來就職1周年。據皮尤研究中心12月初發布的民調顯示，認同川普施政的美國民眾僅有32%，不認同的高達63%。這兩項數據都創造了皮尤中心類似民調的新紀錄。《今日美國》據此指出，在過去幾任總統中，柯林頓支持率曾在他上台第1年探底至48%，但也比川普高出一截。不僅如此，皮尤在今年6月發布全球媒體對川普的觀感值，結果排名前3名的是傲慢、狹隘和危險。

從以上資料來看，川普在國內外都遭遇了罕見的差評。川普上台以來一系列荒腔走板甚至驚世駭俗的離譜言行，令全美和全世界瞠目結舌。然而，川普看似桀驁不馴，卻並非不可捉摸，更不可能為所欲為。縱觀川普近1年來的治國理政，問題導向十分明確，那就是「美國優先」。與此同時，川普的施政也受到內外環境的制約，這位擅長劍走偏鋒的「怪咖」也在慢慢學著做一個靠譜的總統。

以最近1年來的中美關係為例，在競選和當選後的一段時間內，川普連續向北京發難，史無前例的「英川通話」更是挑戰了中國的底線。當時很多人對川普深感頭疼，預判2017年的中美關係將出現嚴重倒退。然而，1年過去了，中美關係雖然不無波折，但總體上保持了穩中有進的態勢。川普未必喜歡中國，但他十分清楚，「讓美國再次偉大起來」是離不開美中合作的。

1個多月前，川普剛對北京進行了國事訪問，全程表現靠譜。一個被不少人忽略的細節是，川普訪華前夕，美國白宮幕僚長凱利在接受媒體採訪時曾表示，「中國的政府體系看來適用於服務中國人民」。果然川普訪華期間連對中國人權和法治的象徵性關切都沒有，相反地還向習近平當面祝賀十九大召開。從北京視角觀之，在這一點上務實的川普遠比浮誇的歐巴馬靠譜。至於台灣問題，更是淡出了川普的視野。

在內政方面，川普1年來最大手筆莫過於稅改法案闖關成功，證明了川普的領導力和行動力。雖然目前多數民調都對川普不利，近期一項民調卻顯示有82%曾投票支持他的選民表示會再次投票給他，可見川普在其支持者心目中的靠譜形象。

總而言之，川普既有離譜的一面，也有靠譜的一面。但無論離譜還是靠譜，川普上台近1年來確實展現言出必行、敢做敢當的強勢風格。這一點應當引起包括中國在內的外部世界的重視，畢竟未來幾年還要跟這位不落俗套的美國總統打交道。

看看川普，想想蔡英文，民進黨是不是也該學著靠譜些？社會制約力量是不是也該更認真些？（作者為大陸自由作家、大學教授）

(中國時報)