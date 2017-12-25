2017年12月25日 04:10 中國時報 陳琴富

新黨青年軍遭惡意搜索、拘提的事件鬧得沸沸揚揚，所有的箭頭都指向檢調的動作不符比例原則。其實，大家都知道檢調背後有一隻更大的手，沒有政治那隻黑手，檢調又不是第1天辦案的菜鳥，哪會辦得這樣荒腔走板。難怪綠營的人會說，他們懷疑檢調是新黨支持者，故意幫新黨造勢，這也掰得太遠了些。

這讓我想起阿扁上任的2000年10月3日那天，檢調兵分三路搜索《中時晚報》和2位記者家的往事。當天上午7點多，台北地檢署主任檢察官黃全祿率檢調多人到報社，一進來通令辦公室前後門封鎖，准進不准出。我請檢察官出示搜索票，黃全祿說：「我就是搜索票！」然後進入社長辦公室，我說，「這是社長辦公室！」他大聲回說：「現在這是我的辦公室，你出去！」然後翻箱倒櫃。他們也到記者家搜索，可惜當年沒有直播，否則大家可以更清楚地看到，檢調的嘴臉數十年來如一日，跟警總沒兩樣。

搜索的動機只是懷疑社會組主任藏有劉冠軍盜用公款的機密文件，這牽涉到國安祕帳，當然是根據《國家安全法》辦，但什麼也沒搜到，只帶回一張報稿單。事後證明這是國安局為了掩飾國安祕帳曝光，下令檢調偵辦的案子，同樣是政治指揮司法。碰到政治老大哥，小老百姓談什麼人權法治，笑死人了。後來《中晚》利用「惡勢力」，請監察院調查，並請立委在立法院通過將搜索權回歸法院，往後搜索才需要法官簽發搜索票。

但這次搜索青年軍的行動，法官的簽發也只是徒具虛文，上面要辦的案子，法官敢不簽嗎？再說，王炳忠說法官根本沒簽名，北檢回說，法官印鑑等同簽名。誰知道法官的印章是不是放在北檢那邊。調查局辦這種「國安大案」，法官敢吭一聲？試試看！

國安的案子當然牽涉到政治，這次的搜索看看綠營那幾張嘴臉，忙著為檢調粉飾太平，想想他們過去在野的時候，如果這樣被搜索，不把檢調翻過來才怪。碰到國安大案，菜鳥才會就法論法，談什麼周泓旭案，還有人說王炳忠在搞軍事組織。台灣民政府早就成立政府了，黑熊部隊也成軍了，還在台北大街踢正步，為什麼不抓？

沒錯！綠營就是要針對統派下手，最近一連串的黨國立法目的何為？一方面在鞏固獨派統治根基，一方面消滅統派。新黨太有象徵性了，他是台灣統派的中流砥柱，當然得從根刨起，不嚇一嚇年輕人，他們怎麼可能變成天然獨？

民進黨別忘了，統派是中國大陸在台灣的唯一希望，新黨也是他們認為最有象徵性的政黨，看看這兩天大陸網民的反應，普遍的心聲就是：「靠！大哥的兄弟也敢抓。」現在民進黨要面對的是大哥的群情激憤，看著辦吧！

(中國時報)