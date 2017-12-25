大病後拍片 曲全立為愛闖關

2017年12月25日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

紀錄片導演曲全立，現年50歲，人生卻已經歷3次轉折：出生時差一點被家人拋棄；35歲時被檢查腦瘤，開刀後雖然勉強保住性命，但左耳從此失聰，左眼視力也受損；第三個轉折「3D攝影」，則讓曲全立站上世界舞台，2013年和李安一同得到「世界3D大獎」肯定。

做事更快 事事全力以赴

他說因為腦中還留有一小塊無法切除的腫瘤，每年都要回醫院檢查，但他依舊熱愛工作，且全力以赴，「大病之後，我做什麼事都更快，也更有效率。」一如他所有作品都是拍給女兒、家人看的一樣，曲全立認為，只要心中有愛，再大的難關，你都會想辦法解決、度過。

問：在生病之前，你的工作狀態如何？

答：當時我的工作完全在巔峰。我接很多影片製作案，多到在一周內就把一台攝影機一百多萬的錢賺回來。客戶給了錢，我就好好做出來。

例如很多人認為用膠卷拍需要技術，是拍廣告和電影才用的，拍音樂錄影帶用低階的磁帶就好，但我卻都用膠卷拍，為了省成本，還想辦法一卷當兩卷用。反正我總有一天會拍廣告或電影，為何不先練習用膠卷呢？

問：腦瘤帶給你的影響？

答：2002年，我剛完成在上海拍音樂錄影帶的工作，搭機回台灣時發現左耳耳鳴，隔天竟然摔倒，左耳也聽不到。後來在醫院檢查，發現有個腦瘤包著我的腦神經，如果不開刀，只剩下半年生命，但開刀之後，有可能會半身癱瘓。我才35歲，找了兩位醫生都做一樣的宣判，我才突然驚覺，好像就是這樣了。

腦瘤開刀 左耳左眼受損

手術之後，命保住了，但我的左耳變得完全聽不到，左眼也只能直視，一往側邊看就會模糊、會暈，左邊臉部肌肉也偶爾會不受控制。回到工作崗位後，某次要拍廣告，跟客戶開會開到一半，左邊嘴角就開始流口水，嘴歪眼斜，把對方嚇到了，後來案子也沒談成。

問：為什麼投入研究3D電影技術？

答：其實台灣早在1977年就有人拍3D電影《千刀萬里追》，但當時是用膠卷拍，要同步兩台機器太難了，技術無法普及，到了數位化之後才開始有愈來愈多人投入。

我本來就一直在研究新的拍攝技術，想試試看3D。因為3D是用兩個2D影像交疊，模擬人兩眼的視差，我想，要是拍壞了，大不了直接剪成2D，沒損失，就決定試試看了。

3D攝影 自學參賽奪獎

問：怎麼摸索出3D影像技術？

答：剛開始從網路上找資料，只知道要把兩台攝影機放在同一個架子上拍。架子是德國製的，很貴，一個要1200多萬，我就找鐵工廠幫我做做看，勉強拍。

現在常用的「偏光」技術，那時還很貴，都是用舊的「紅藍」色差3D技術。我剛開始還做不好，剪接時看了會暈，但不曉得問題在哪裡，以為是因為我開過刀，有好幾個月都吃暈車藥剪片。現在技術懂了，以前的作品一看就知道問題在哪裡。

台灣電影的3D技術真的不輸人。我2013年因為《3D TAIWAN》去參加世界3D大獎，原本抱著小粉絲的心情去朝聖，沒想到頒獎時喊到我名字，完全沒準備，上台只好就喊「I love 3D Taiwan！」

(中國時報)