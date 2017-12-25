童年喪父中年罹病 他不捨幼女

曲全立生病時，照了全家福，希望留下幸福的身影。（曲全立提供）

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中國時報
／專訪

35歲患腦瘤，醫生說，不開刀，只剩半年可活；開，可能面臨半身癱瘓，「那時候根本沒時間害怕，只想到女兒都還在讀幼稚園，太太沒有上班，他們接下來要怎麼過生活？」

曲全立腦中閃過自己的童年，父親1949年從大陸來台，落腳基隆和平島，兄弟一起經營船公司，經常出海捕魚，卻在曲全立3歲時因肌肉萎縮症過世。

曲全立是家中第三個兒子，出生時，父親的肌肉萎縮症已經發作，家人擔憂會不會遺傳給小孩，甚至投票表決要不要拋棄他，後來以一票之差，決定讓他留下。

曲全立對父親幾乎沒印象，只能在母親的回憶中尋找父親的身影，「我媽告訴我，我小時候會在爸腿上坐好，自己抓他的手來抱我。每次我媽背著我爸散步，他總是哭著和我媽說，他看不到我長大了。」他父親臨終前無法交代遺言，在遺憾中離世。

造化弄人，曲全立生病時，3個女兒也是幼稚園都還沒畢業的年紀。確診後，他立刻著手寫遺書，「以前看電視電影，寫遺書好像很浪漫，但我唯一想到的是她們要怎麼生活？所以我都在交代，哪裡還有多少錢、房子要怎麼處理、公司要怎麼處理等等。」

「我沒有任何一張跟我爸的合照。」曲全立當時也安排拍攝全家福照片，「萬一手術有狀況，我希望他們至少還記得我的模樣，要寫〈我的父親〉這樣的作文題目，不會跟我小時候一樣，腦中一片空白。」

(中國時報)

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