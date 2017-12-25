不知能活多久 一心前進

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中國時報
／專訪

曲全立講話聲音宏亮，思考敏捷，動作迅速，充滿活力，開刀後眼歪嘴斜的後遺症，在15年過後已經復原到看不太出來，只有左後腦杓一道疤，透露曾經重病的痕跡。

躲過死劫，曲全立腦中還是留有一點無法切除的腫瘤，雖然被手術控制住，卻像個不穩定因素，督促著他不停前進，「我每一年都要回醫院檢查，看它有沒有變化，我真的不知道自己還有多少時間。」。

採訪當天約在他工作室，他紅著眼眶現身，連忙解釋：「我很愛哭，甚至每天都哭。同事們正在收集各界表達支持的話給我，看著看著，忍不住就想哭。」表面上大家看他克服腦瘤、研究3D，好像什麼事都能辦到，但他心裡還是偶有陰影。

「我常常想，我到底何德何能，做了什麼事，能讓這麼多人願意來幫助我達成夢想？」說到這裡，他的眼中又浮起了淚光，「侯導跟我說過：幹！你這拍得很好，要我拍這個我沒辦法。台灣是有人才的，你好好繼續研究技術。」曲全立工作室的一面牆上，貼滿了各界人士來訪的照片，除了留作紀錄，也像是用來為他和團隊打氣。

不過只要問到技術問題，曲全立就特別開心，興致勃勃用手比劃著，解釋那些專業術語，如什麼是左右眼的視差？3D影像要怎麼構成？紅藍眼鏡的3D影像跟現在常用的偏光眼鏡3D影像有什麼差別？

曲全立對自己能從無到有摸索出技術感到自豪，「其實我不太喜歡一直講生病的事，但大家喜歡聽，我只好講。我其實最喜歡大家跟我聊3D，聊3D多好玩啊！」

(中國時報)

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