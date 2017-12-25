《軍師聯盟》今晚中視播出！吳秀波讚 李晨版曹丕200分

2017年12月25日 04:10 中國時報 洪秀瑛

李晨（右）飾演曹丕，劇中和吳秀波演的司馬懿有許多對手戲。

「魅力大叔」吳秀波氣質儒雅，散發雅痞風。

于和偉（右）和李晨劇中父子關係亦近亦遠。

中視今（25日）起每周一至周五晚8至10點推出《大軍師司馬懿之軍師聯盟》，由吳秀波、劉濤、李晨、張鈞甯、于和偉、唐藝昕等演出。吳秀波擔任總監製及主演，他對自己拍攝的1000多場戲，場場深刻，「表演當中有難以想像的困難，也有旁人難以體會的快樂。我們每天都會面臨不同困難，有的甚至是驚險，但當表演達到某種境界就隨之迎刃而解了。」

劇中扮演「曹丕」的李晨是范冰冰男友，也是吳秀波認識多年的哥兒們，吳秀波接受陸媒訪問時回憶當年在一次活動中認識李晨，「他走過來跟我說『秀波哥，我挺喜歡看你演的戲，如果以後你有戲需要我，不管角色大小，不管什麼時間，你只要告訴我一聲，我一定來』。」籌備《軍師聯盟》時，吳秀波覺得李晨有古人氣質，提出邀約時，李晨為此還把自己原本要執導的新戲暫停。

做功課練文言文

吳秀波說，歷史上的曹丕深沉陰鬱，但李晨給人陽光直接，「作為戲劇表演者所塑造的人物，如果要演古人的話，至少要有古人的氣節、情懷與風範，我認為李晨擁有這種狀態，現在言出必行的人不多了。」過程中，李晨進入角色快，能準確拿捏曹丕作為世子的人物狀態，對整個的戲劇環境揣摩非常精細，古裝戲大段的文言文對白及詩詞，李晨也做詳盡功課。

在《軍師》有個細節是，李晨試妝時看到曹操的眉毛妝濃重，於是就讓化妝師也給他弄一個跟他父親曹操一樣的濃眉毛，體現父子之間的傳承。吳秀波說：「這事兒雖然不大，但足夠發現，李晨是個非常出色和盡職演員。在我看來，李晨的表演風格特別堅實，我給他在《軍師聯盟》裡的表演打200分，100分是他的表演，另外100分，是他的演藝德行。」

脫下衣送吳秀波

吳秀波說李晨比他小10歲，但生活中，李晨其實有些男性成熟潛質，更多的時候，李晨反而像個長者，「其實我們倆都不善於虛華客套，我們交往特別簡單直接。我總是不敢誇他穿衣服好看，因為他健身，是個衣架子，之前我見到他，誇他『哇塞，你穿這衣服真好看』，話說完，他馬上把衣服脫下來『哥，這給你』，以後誇他身材就好了，他這身材我要也要不來啊。」

(中國時報)