曾國城一夜多次太太嫌吵

曾國城（左二）、李懿（右一）昨與舞者大跳「C哩C哩舞」，傳授居家跳舞減肥祕訣。

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中國時報
報導
曾國城（右）扮耶誕老人，在活動中放送好禮與民眾同樂。

曾國城24日隨節目《金牌大健諜》南下高雄醫學大學附設醫院辦見面會，一開場就列出他體重89公斤、體脂率28％等指數，直接為曾國城公開健康檢查。他還自曝是一夜多次郎，「有時我半夜起來好幾次，我太太都嫌我吵。」原來是他攝護腺肥大，導致有夜尿1次以上的症狀，靠多吃牡蠣、洋蔥等保健攝護腺，讓他得以保持昔日雄風。

提到自己身體狀況，他說，當初發現患有攝護腺肥大時，因不知病症輕重，一度擔心到腸躁症痼疾復發，經過瞭解才緩解腸躁症狀，「當時很多事情同時一起進行，又要煩這又要煩那，不放鬆不行啊！一緊張，十幾年的腸躁症就發作了。」

幸未惡化無須開刀

他和太太聊天時提及自己攝護腺狀況，之後太太替她注意飲食。儘管目前他攝護腺肥大問題還未惡化到需吃藥、開刀，「但我聽說吃藥可以治療，應該會先試著看醫生吃藥，之後再做那些不得不做的小手術。」

曾國城也透露，太太曾因異常經痛、經血過多，夜裡也睡不好，就醫檢查才發現體內有5公分大的良性子宮肌瘤2顆，懷疑是先前自行以中藥進補過度所致。

雖然口中稱是「小手術」，他仍說太太入院開刀時，他相當心疼，時刻心繫愛妻安好。而在太太休養期間，不僅得照料其飲食，還得身兼母職送小孩上學，讓他更感謝太太的付出，「珍惜太太是不需要分時期、時間的，平常就要好好對待她。」

(中國時報)

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