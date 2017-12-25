阿信即興唱跩納詞神封號

2017年12月25日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

怪獸（左）和石頭齊軋樂器。(羅永銘攝)

五月天舞台LED螢幕秀出兩棵高度超過3公尺的耶誕樹，應景配合平安夜。（羅永銘攝）

五月天24日舉辦第2場LIFE「人生無限公司」演唱會，適逢平安夜，舞台上的LED螢幕秀出兩棵高度超過3公尺的巨型耶誕樹，讓五月天和全場2.4萬名歌迷共度佳節，全場還大合唱〈笑忘歌〉，阿信即興將最後一句歌詞改成「這一天志願只要聖誕快樂」，被瑪莎誇：「詞神耶！」阿信也跩回：「不然怎麼會拿金曲獎。」全場笑翻。

五月天第2天在桃園國際棒球場開唱，瑪莎說平常沒機會到現場看棒球，這次來球場開唱，讓他忍不住狂喊「安打安打」，全場歌迷很有默契地回應：「全壘打！」怪獸立刻虧：「瑪莎比較喜歡『全壘打』！」瑪莎還問冠佑女兒有沒有來，「她回去會不會喊：『爸爸全壘打，爸爸全壘打！』」狂拿棒球術語開黃腔。

變身人體節拍器

而阿信則對於歌迷的熱情回應相當滿意，他請粉絲「前後打節拍」，語畢團員立刻想歪，全部笑翻，阿信還拱怪獸用身體示範，怪獸則當場俏皮跳起「恰恰」，讓瑪莎笑說，以後開演唱會應該會被推分級制，滿18歲才能進場觀看。

由於有網友打趣說，五月天在Lamigo桃猿隊主場大唱〈兄弟〉，似乎犯了球場大忌，昨阿信也笑提此事，「我們好像做了一件很奇特的事。」

而安可唱到〈我不願讓你一個人〉時，背後舞台慢慢浮現高3公尺多、寬逾7公尺的「無限延伸樹」，搭配絢爛的煙火射向球場天空，華麗壯觀場景相當震撼。

演唱會兼做公益

五月天向來熱心公益，前晚邀請60位桃園市寄養家庭與緊急安置機構的兒童到場欣賞演唱會。桃園市長鄭文燦也在臉書透露五月天在活動前，捐出5台復康巴士給市政府，因此他特地到後台休息室他們打招呼致謝。

此外，五月天在11場演唱會現場販售1萬盒「美麗人蔘」（生薑）禮盒，所得約100萬元全數捐給懷德風箏緣地育幼院和藍迪兒童之家。

(中國時報)