岡田准一宮崎葵完婚

岡田准一（左）與宮崎葵曾在《天地明察》飾演夫妻，歷經多年戀情後終於結婚。

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中國時報
報導溫博鈞

37歲的傑尼斯「V6」成員岡田准一與小他5歲的演員宮崎葵24日公布結婚，兩人2008年在電影《向陰天綻放》飾演夫妻而相識，在電影《天地明察》也演夫妻，經過多年交往終於步上紅毯。

消息原本預定在24日寄達岡田歌迷會會員的耶誕卡中公布，但有網友22日提前收到耶誕卡，在推特貼出訊息因此曝光，由於詳細資訊不明，岡田與誰結婚在耶誕卡中也未被提及，一度被認為是誤傳。

邀名師設計新房

兩人24日聯名向媒體公布喜訊，岡田也成為V6中繼井之原快彥和長野博之後第3名結婚的成員，並是V6中「年少組」中第1個結婚的成員，在傑尼斯集團中也是第1次全團中有3名成員已婚。

日媒今夏曾報導岡田准一在東京市內的高級住宅區購築新居，便被猜測婚事已近；他不但請了曾設計羽田機場貴賓室等名作的建築師中村拓志設計，價格更高達5億日圓（約1.3億台幣），從家中還可遠眺富士山。

小學時父母離婚，而讓母親一手撫養長大的岡田准一過去受訪時曾說：「我不要成為那種告訴小孩『爸爸20幾歲的時候，曾經很帥很光彩』的父親，而是能對小孩說『因為有了你，讓我很幸福』的爸爸。」透露出他心中理想的父親形象。

岡田准一與宮崎葵曾在2011年被周刊爆出約會照，當時宮崎葵尚未與前夫高岡奏輔辦完離婚，讓不倫的印記烙在宮崎葵一向清純的形象上，如今戀情修成正果，部分日媒雖重提此段往事，仍有許多人紛紛在網上留言為兩人獻上祝福。

(中國時報)

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