張榕容憐楊貴妃 躲角落哭

2017年12月25日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

張榕容（前）飾演雍容華貴具有神祕感的楊貴妃。

張榕容正和蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）、王大陸在大陸拍攝《素人特工》，該片近日從布達佩斯移師北京，但23日是張母生日，她特地回台為媽媽慶生，和家人共進晚餐，隔天一早又飛回大陸工作。她在臉書透露今年除了包紅包當媽媽生日禮物，還有另外一份大禮，主演電影《妖貓傳》22日在陸上映，2天就獲得人民幣破億票房佳績，她說：「這部戲表演指導、導演功勞最大，但張媽媽也有貢獻一些喔！」

張榕容首度演出古裝就挑戰歷史人物楊貴妃，導演陳凱歌賦予角色許多情感，還向她強調片中楊玉環必須有「大愛」情操，她因此苦惱不已，加上陳向來對演員要求極高，也讓她壓力超大，來回和陳討論、共同創作角色，籌備期間又在拍另部戲，時間相當緊迫，之後她靈機一動，想起母親平日接觸心經、宗教音樂，從北京打電話回台求救，媽媽趕緊提供她各種素材，才終於達到陳凱歌的要求。

張榕容表示，多年前與《妖貓傳》男主角黃軒合作其他電影時，曾開玩笑說：「第一部古裝片一定會和最『牛』的導演合作。」沒想到真能將古裝處女作託付給陳凱歌。

表演須雲淡風清

劇情裡楊貴妃內心深處是波濤洶湧的，但是陳要求她把情緒收起來，表演必須「雲淡風清」，因此每每她演出導演要的情緒，只要對方一宣布「過！」她就會躲到角落為角色處境痛哭一場，對張榕容而言，「這個角色實在太可憐了！」

(中國時報)