市場調查－喜妝櫻花妹 8成台女愛日本製

2017年12月25日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

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女性彩妝市場一直是兵家激戰之地。據創市際市場研究調查，台灣人向來愛用日本貨，達82.5％的女性偏好「MIJ」彩妝品，挺本土台灣的僅5成；而中、日、韓對國產擁護度積極，尤其韓國更高達9成愛用韓製品牌。

有趣的是，大陸、日、韓、台比較，台灣女性平常有上妝習慣的只有72.5％，遠低於冠軍南韓（95.8％），也略低於中國的73.4％。不過，因台日韓的商品多樣性豐富，使用開架彩妝品的比例，皆大於專櫃商品；反倒是大陸壓倒性的依賴專櫃品牌（70％)。

調查還顯示，台灣女性仍較信任透過實體通路購買彩妝，最常經由藥妝店（68％)及專櫃(35％)，藥妝店的商品也是以日貨居多。選購時，偏好參考親友意見，及查詢網路口碑，各占有4成多的比例；反而經常受到討論的彩妝代言人、廣告效果，在此次調查中稍顯失利，「名人代言/推薦」僅有大陸的參考比例略多（39.7％)，台灣、日本兩地都沒有排上前5名。

雖名人代言推薦增加曝光廣度，但在選購決策時，消費者會想要尋求較深度的資訊，轉而聽取口碑意見。而隨著網路的多樣性不斷提升，未來選購管道是否會有其變化，都值得繼續觀察。

(中國時報)