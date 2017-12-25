賣場迷你化－量販、超市搶客沒極限

2017年12月25日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

頂好Superstore蔬菜生鮮區設有裸賣蔬果，有如上菜市場，可摸到商品，便於挑選。（頂好提供）

愛買express吸引百貨年輕族群及親子客，看電影必買的爆米花桶單月賣5000桶、illy即飲咖啡單月賣3000杯、霜淇淋夏天單月賣2500支。（愛買提供）

家樂福便利購有現烤麵包或烤雞，舒適明亮的休息區，提供微波爐、飲水，部分分店有小朋友遊戲區。（家樂福提供）

量販超市化、超市超商化，賣場業者有默契玩「縮小」，以螞蟻雄兵之勢拓點，還深入人口密集的社區或住宅、商辦區，而且不僅24小時營業，還提供現煮咖啡、現烤麵包或烤雞，甚至備有Wi-Fi和座席區，大搶停留經濟。

咖啡、生鮮一起來

頂好1987年來台至今約30年，店數超過250家，從2015年11月起陸續挑台北150坪至300坪、人流多的14家門市，升級為「Superstore」概念店，更新店裝和陳列，結合傳統市場裸賣生鮮蔬果和便利服務，導入24小時販售的We Cafe現沖咖啡、現做麵包，等於是傳統市場、超商、麵包坊三合一。

Superstore訴求有超過100個國家進口商品，占全店逾4成，較一般店占1至2成還高，升級後的店平均業績和生鮮業績提升2至3成。上周重新開幕的忠孝門市位在東區，有不少白領上班族和重視生活水平的小家庭，290坪店面有獨家的自助咖啡機、Good Well專櫃販售近30款火腿和起司、有機專櫃、15品種冷藏與常溫蛋的「優質蛋區」和台灣伴手禮一條街。

便利購強化小包裝

家樂福持續拓展新型態概念店「便利購」，現有49家，預計年底破50家，多數24小時營業，約200坪，每家分店會依照不同區域特色調整商品特色，在基本的生鮮和日常用品外，強化小包裝商品、健康樂活、進口商品、烘焙麵包、每日現做的即食美味等。

其他量販店也陸續「縮小」加入，愛買去年6月新竹遠東巨城購物中心推出「express便利店」，約50坪空間、有30席座位，精選熱銷零食飲料等，強調量販價。大潤發10月開首家「My RT」便利店是板橋雙十店，預計每年以增10店速度拓展市占。

(中國時報)