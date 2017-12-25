Land Cruiser Prado霸氣王者風範

Toyota Land Cruiser Prado為7人座設定，在台灣略顯狹窄的用路環境下，顯得相當龐大，但實際開起來卻因動力充沛而輕盈靈活，售價263萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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1.Toyota Land Cruiser Prado新增PVM環景影像輔助系統，可以幫助駕駛掌握四周狀況。（陳大任攝）
2.Toyota Land Cruiser Prado可顯示輪胎角度，這在越野時特別有用，可即時因應路線變化調整方向盤。（陳大任攝）
3.Toyota Land Cruiser Prado電動收摺第3排座椅相當方便，只要選擇按下位於D柱上的按鈕即可操作。（陳大任攝）
4.Toyota Land Cruiser Prado座艙豪華，中控台下方為Crawl Control智慧型越野緩進系統，有5種車速設定。（陳大任攝）

和泰最近發表Toyota小改款Land Cruiser Prado，此款日本原裝進口7人座豪華SUV，擁有充滿肌肉線條的壯碩外觀及奢華質感內裝，結合強悍的越野性能，展現霸氣王者風範。

Prado搭載許多先進的智慧型越野系統，例如智慧型越野緩進系統（Crawl Control）即可自動控制動力輸出與液壓煞車系統，讓駕駛者在險惡地形中專注於操控車輛轉向；智慧型越野地形系統（Multi-Terrain Select）提供了5種地形模式設定，讓駕駛者輕鬆應付容易打滑的路面及惡劣地形；智慧型越野顯示幕（Multi-Terrain Monitor）功能提供有如「底盤透視」效果，可利用前方預留影像，結合車身及輪胎指示線，讓駕駛掌握車身及輪胎所在位置，影像更可依車身傾斜角度自動旋轉，以掌握車輛狀態。

Prado車內相當豪華，7人座艙寬敞，第3排座椅具備電動收折功能，雙前座不但電動可調，還導入冷熱通風功能，大幅提升乘坐的舒適感受。至於中控台，以霧銀及黑色元素取代原有的木紋質感，中控台下方整合直列式越野系統模組，方便駕駛者操作。8吋觸控式DVD導航影音主機及JBL 14具揚聲器音響系統，可帶給車主極致的影音環繞饗宴。

(中國時報)

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