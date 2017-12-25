Amarok V6唯一德製貨卡

2017年12月25日 04:10 中國時報 陳大任 報導

5.VW Amarok V6多功能方向盤為皮革包覆，有不錯的握感，各項功能也方便就手。（陳大任攝）

6.VW Amarok V6儀表控台顯得相當簡潔，加上金屬飾條勾勒出不同視覺焦點，讓內裝質感大加分。（陳大任攝）

7.VW Amarok V6涉水能力頗佳，我們在ARTC穿越40cm的深水槽路，以30km/h速度順利通過。（陳大任攝）

全新一代Volkswagen（VW） Amarok V6為市場上唯一德製貨卡，剛獲2018國際皮卡大獎（IPUA），這也是Amarok繼2010年得獎後，憑藉全新3.0L高扭力輸出的V6渦輪柴油引擎受到評委會一致肯定而第二次獲獎。

Amarok V6擁有驃悍的越野性能，以3.0L渦輪增壓柴油引擎搭配8速Tiptronic手自排，最大輸出為204hp/51kgm，搭配4MOTION全時四輪傳動系統與機械式後軸差速器鎖定，可輕鬆面對各種路況挑戰。此外，貨斗空間具備1222 mm的裝載寬度、2.52平方公尺乘載面積，加上最高可達3.5噸的拖曳能力，讓Amarok V6能充分滿足車主裝載工作器材或是大型戶外休閒用品等不同需求。

業者透露，VW Amarok配置的3.0L V6柴油引擎與保時捷、賓利相同款式，並且擁有同級車最大馬力及扭力輸出，為了滿足越野需求，還將引擎安裝位置向後調整5度，且向右傾斜1度，如此一來，即使在45度的傾斜坡上，引擎仍可保有最佳的機油潤滑效果。

VW Amarok採用4 MOTION四輪驅動、機械式後軸差速器鎖定，以及EDL電子防滑差速器鎖定功能，當後軸差速器處於鎖定狀態，兩顆後輪皆能分配到相同的扭力，在身陷沙地或濕滑路面時，即可順利脫困。我們在ARTC的綜合耐久試道上，以超過40km/h以上的速度穿越夾雜石礫、沙子以及泥巴、積水的惡劣道路上，Amarok仍可藉由ESP、ASR等控制系統運作下維持在路線上，相當穩定。

VW Amarok不僅擁有粗獷外觀，內裝質感也很高，包括全新升級的Alcantara麂皮座椅與多功能真皮方向盤；6.3吋彩色螢幕Composition Media音響系統內建App-Connect手機多媒體連結功能、Rear view倒車顯影系統、Climatronic雙區獨立恆溫空調等，讓Amarok V6更能兼顧實用性與越野性能。

(中國時報)