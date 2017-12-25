台生69

友善列印
中國時報
袁瓊瓊

伯偉問：「這什麼？」

茂金神秘的：「老虎。」他很得意：「老虎肉，你沒吃過吧？」這倒希罕，他不知道台灣居然還有老虎。茂金又把袋口合上，說：我給你弄一碗，包你好吃。

說話間，他又問：「怎麼樣？」這不是詢問他要不要老虎肉，是問阿秀事。伯偉叼著煙，嘻嘻一笑：「撞上了，該怎麼就怎麼唄。」他開玩笑：「頂多就再睡一次吧。難道還能睡掉我一塊肉？」

茂金看他不介意，算放了心，說：「我去給你弄去。」他興沖沖的下廚料理起來，拿蒜苗辣椒大蔥一起炒，囫圇一大海碗，又補了幾樣小菜，開了高梁坐下來跟伯偉一起喝。

茂金劈頭先問他看電視沒有？伯偉在外頭跑車，實話說，電視還真看的不多。遂說：「誰看那個！有了空我睡覺還來不及呢。」茂金瞪大眼來：「啊呀！」他大大惋惜：「你怎麼不看呢？美國人上月亮去啦。」

伯偉這才想起，似乎是有這麼件事。前兩天，他回車行去領錢，看到一堆人圍在電視機前。他是不看電視的，也沒興趣湊熱鬧，就隨口問：「什麼節目啊。」有人回說：美國人跑到月亮上去啦。他以為是開玩笑，或著是某種譬喻性的說法，也沒細究便離開了。

發現這麼大的消息，伯偉居然不知，茂金開始滔滔不絕了。說一大堆，之後結論是：「美國人這麼厲害。月亮都去得了，怎麼不幫我們反攻大陸啊。第七艦隊就成天在外海巡邏。到底是幫我們防衛，還是防著我們不讓打回大陸呢。」

伯偉只聽，自己一杯又一杯灌酒。有人滔滔不絕，好處是自己就不用開口了。他今天原也沒什麼心情瞎聊。這時忽然感覺有隻手搭到他肩上。回頭一望，是阿秀。阿秀喊：「連長，好久沒看到你啦。」（待續）

(中國時報)

關於死亡，我們懂得太少 混世魔王

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。