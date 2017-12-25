2017年12月25日 04:10 中國時報 神隱

我們在營地停留五日，閒得發慌，但和尚似乎一點都不急，只忙著做敦親睦鄰的工作，到處串門子，有一搭沒一搭的打探消息，我們仨照樣白天變成狗，晚上變成人，也未引起任何的注意。這便是這處營地獨特的地方，人人有希望，個個沒把握，或者，人人都絕望，卻也都心存僥倖，雖說天天有商隊因為買了合適的牌子，安然過谷，買不起牌子的人也不羨慕，也不怨恨，就是默默過著自己的日子，等著有朝一日奇蹟出現，奇蹟若不出現，就繼續在營地逗留度日，安之若素。

對我們而言，目標卻很明確，就是一定要通過這個谷，奇蹟，就是這一晚的月亮。

子時，月圓，月光把整個營地跟山寨映照得如白晝一般，但夜裡天寒地凍，所有營帳裡的人都睡著，卻都沒睡著，一方面是冷，一方面是這月光太耀眼，所有人的眼都是睜開的。

此時谷裡卻傳來歌聲，粗曠雄渾，時而高亢，時而低沉，句子總是拉得無盡綿長，歌詞如下：「敕勒川，陰山下。天似穹廬，籠蓋四野。天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。男兒血，英雄色。為我一呼，江海回蕩。山寂寂，水殤殤。縱橫奔突顯鋒芒。」唱的是鮮卑語。

此歌在草原、沙漠流行已久，妙的是不以曲傳，而是以詞傳，一開始是哪個族哪個部落先傳唱的？不得而知，但詞意簡單，詞境幽遠，只要是騎馬的，吃沙的，草原上打過滾的人，聽過一次，沒有不喜歡的。

好玩的是，這唱也不是單唱，也不以一種曲調唱，而是先一人領唱，之後的人跟唱，卻必須改曲調，改歌詞唱，用哪一族語不重要，重點是務必以挑戰的氣勢，唱過前一人，唱得不好，聽者噓聲四起，甚至有人因此喪命，唱得好，別說掌聲，有些出手闊綽的商賈還可能重金打賞，甚至買下你的一生。（待續）

(中國時報)