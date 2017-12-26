明年元旦起 禁止一袋一杯

2017年12月26日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

2018元旦起擴大限塑管制

環保署宣布，明年元旦起擴大限制塑膠袋使用並同步展開稽查，新增7類業者不得免費提供購物塑膠袋，包括書局文具店、手搖飲料店、西點麵包店及藥妝店等，預計有8萬家業者受到影響，每年可減少15億個塑膠袋，業者若違規提供塑膠袋，將遭處6000元罰鍰。但新增管制對象排除夜市、傳統市場及攤商，環保團體認為減塑力道仍有待加強。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，新增列管的7大類商家中，以飲料店約2.5萬家最多，凡現場製作茶、咖啡、冷熱飲、果汁、酒精飲料或冰品都算，因此從手搖杯、剉冰、冷熱豆花、冰淇淋店家都將納管，而且連外送也不得免費提供塑膠袋，估計飲料店部分，一年就可省下8.7億個塑膠袋。

外送也不得免費提供

賴瑩瑩指出，民眾除了飲料店適用範圍有疑問外，也對藥妝店、西點麵包店的適用範圍有疑義。藥妝店認定範圍是指領有藥商許可執照的店家，中藥店也在納管範圍，西點麵包店則包括蛋糕、餅乾專賣店；至於鳳梨酥、太陽餅則屬中式糕餅類，並不在此波納管對象。

環保團體籲納入攤商

賴瑩瑩表示，4大超商現煮咖啡提供的塑膠提袋，雖是生物可分解材質，但為了加強減塑，元旦起也不得免費提供。另外，環保署2002年規定塑膠購物袋厚度須達0.06公釐，比一般塑膠袋厚，希望讓塑膠袋可以重複使用，但實施多年後發現，袋子變厚反導致塑膠總用量增加，為求塑膠減量，元旦起取消此措施。

看守台灣協會祕書長謝和霖表示，塑膠袋價格低廉，就算只賣1、2元，業者可能都有利潤，恐成為業者額外的收入來源，建議應要求業者將售袋所得繳交政府；購物用塑膠袋也應強制漲價至5元左右，以價制量，降低消費者購袋意願，管制對象也應持續擴大，納入傳統攤商，加強減塑力道。

(中國時報)