信任度57.5％ 柯P超越藍綠

2017年12月26日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

《美麗島電子報》昨天公布民調，蔡英文總統和賴揆滿意度雙雙下滑，台北市長柯文哲民調則持續領先，民眾信任度高達57.5％，遠遠超越其他政治人物，尤其在中南部綠營鐵票區，賴揆和柯P相比竟無優勢，民進黨大老林濁水警告，「民進黨只有在台北市要擔心柯文哲嗎？」

根據《美麗島電子報》所做的民調，民眾對蔡英文的不滿持續攀升，高達60.2％，較11月的調查高出近3個百分點，信任度也降至執政19個月以來的歷史新低，只剩32％。

一度為蔡英文拉高民調的賴清德，不滿意度升到36.7％，較11月高出4.2個百分點。

青壯年不滿英德體制

蔡賴民調雙雙下滑之際，柯P卻持續領先，民眾信任度高達57.5％，不信任度僅26.1％。其中20至29歲及40至49歲族群成為對英德體制最不滿的一群，不信任蔡英文比例分別達50.3％及62.9％，反觀柯文哲，20至29歲間的信任度高達76.9％，40至49歲的信任度也有69.2％。

姚文智支持度幾探底

前綠委林濁水指出，民調結果顯示，無論國民黨推出蔣萬安還是丁守中，柯文哲吸引的民進黨民眾支持度都過半，而姚文智只能拿到1/3。

尤其是年輕人對柯P繼續維持不可思議的支持度，對姚文智的支持度卻低到難以想像，若拿柯P、蔣萬安、姚文智3人對比，年輕人支持度分別是67％、11.6％、1.1％「落差非常驚人」。高學歷的選民也有相同的偏好，大學以上學歷者，3人支持度為54％比24％比7％。

這樣的警訊不只發生在台北市，林濁水指出，雲嘉南和高屏是民進黨的超級鐵票倉，但從民調中發現，這兩個地區，賴清德和柯文哲相比，信任度居然沒有優勢，兩人都在58％、59％上下。

泛綠和民進黨群眾方面，賴清德信任度雖然仍大幅領先，但幅度縮小，在泛綠民眾中領先幅度掉了14個百分點之多，蔡英文更只在民進黨民眾中的信任度領先柯P2.2個百分點，在泛綠民眾中落後柯文哲3.1個百分點。

蔡柯已存在替代可能

林濁水認為，蔡、柯間互相替代的可能性已經存在，綠營選票會不會轉移只剩一步之差。萬一施政的滿意度再繼續下滑，情況便會岌岌可危。

(中國時報)