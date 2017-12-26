選情分析－光復首都 綠求務實 藍須突破

2017年12月26日 04:10 中國時報 陳燕珩

2018台北市長選戰倒數，藍綠陣營包括丁守中、羅智強、姚文智和鄭麗文等人接連表態參選，藍綠更分別點名高人氣的蔣萬安、賴清德，挑戰柯文哲連任之路。不過，世大運後柯支持度回升，近期又推出多項社福政策「挽回民心」，藍綠若不盡早確定人選，在民調本就不敵柯的情況下，更難拿回首都。

柯文哲花3年打造西區門戶計畫，力拚軸線翻轉，隨著任期進入倒數，他預告未來1年將傾力推動東區門戶計畫，宣示連任決心。儘管施政頻惹議，民調一度暴跌，世大運後民眾對柯好感度逐漸回升，市府近期又推出老福政策、私幼補助，減輕年輕人負擔，多少有加分作用，藍綠都認為這場選戰不好打。

民進黨立委姚文智日前聲勢浩大宣布參選，雖獲眾多黨內民代力挺，訴求推自己人的深綠基層也拍手叫好。但姚不受高層青睞，且支持度遠落後柯，就連黨內人士也不看好；擁有高人氣的賴清德接任閣揆後，參選機率也微乎其微，為了不讓藍營光復首都，民進黨與柯整合幾成定局。

至於尋求再起的國民黨，初選前哨戰打得熱鬧，丁守中、鄭麗文和羅智強表態參選，緊盯柯文哲的施政，不時發臉書炮打柯的爭議言行，爭取媒體曝光度。儘管藍營丁守中民調位居領先，但丁的老派學者作風，對比柯語不驚人死不休的鮮明形象，打起選戰更顯劣勢。

國民黨內部不少人對蔣萬安寄與厚望，認為他年輕、形象佳，近期又在立法院聲勢大漲，網路聲量不輸柯文哲，若能出征北市，可挽救老態龍鍾的國民黨，吸引柯的年輕票源。

選戰倒數1年，柯文哲平時雖白目，也不至於不懂選舉年的重要性，即使不刻意討好，起碼不會挑市民討厭的事做，白白葬送連任之路，藍綠要坐等柯出包、惹議，恐怕不容易。

柯文哲挾連任優勢，民進黨面臨與柯整合難題，外傳民進黨恐不再禮讓，柯Ｐ神回應，「其實他們（指民進黨）都很務實」。預期民進黨不會讓國民黨坐收漁利，會到最後一刻才決定。反觀國民黨目標光復首都，不論對手是誰，除了派出最強棒迎戰，別無選擇，與其初選時程拖半天，黨內廝殺虛耗，不如盡早確定人選，提前布局備戰，較有機會殺出一條血路。

(中國時報)