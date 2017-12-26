新聞透視－花媽心內話 攪動初選排序

2017年12月26日 04:10 中國時報 李義 、 林宏聰

都是心內話，藍綠兩樣情！民進黨5立委搶當高雄市長陳菊接班人，讀著《花媽心內話》各自畫重點，吐露心內話；反之國民黨市黨部主委韓國瑜、立委陳宜民、議員黃柏霖也說心內話，卻是嘸人聽。

高雄市長本屆就職3周年記者會上，陳菊對於執政11年的高雄市做到零舉債感到驕傲！回應媒體詢問新書對初選衝擊，她答得清淡「我沒有感受到」，但連日來已撼動政壇，雖是，橫看成嶺側成峰、遠近高低各不同，不過陳其邁、劉世芳、趙天麟、管碧玲、林岱樺5立委已有各自的讀書心得。

有人急著頻頻回應，有人被編排不小篇幅卻事不關己，被外界解讀獲得最多關愛眼神的人，從政30年卻被看小，認為戴著有色眼鏡看世界，世界就是什麼顏色。未能名留青史的，有人選擇沉默當觀眾，有人三言兩語切開兩個不同世代，暗喻世代交替時刻到了。

5個人江湖都跑得夠久，還是出現配角搶當主角，主角卻自願降格跑龍套當撿場的畫面。

而書才上架第2天，陳其邁、劉世芳就各自擺出動員萬人拚場陣仗，顯然，三言兩語的心內話，輕鬆劃開賽局的上下半場，下半場精采可期。

只能說《花媽心內話》不但攪動早已沸騰的選情，隨著刺激行銷的不斷加溫，未來勢必會牽動初選政治行情排序，宛如一份田野調查，與未來的電話民調結果是否相契合，耐人尋味，也引起關心選情的民眾熱議。

反觀藍營，被視為救世主的韓國瑜仍是「人生地不熟，尚在熟悉中」，陳宜民頻頻請戰，籲求黨中央給個公平公開的初選機制，卻遲未獲回應，而被視為黑馬之一的黃柏霖，努力為黨經營基層厚植實力，黨中央似乎也看不見他的肢體語言。

距藍綠黨內初選還有些許時日，有意問鼎百里侯的有志之士，還有時間把心內話說清楚，隨著《花媽心內話》熱銷，相信選民會有耐心聽個明白。

(中國時報)