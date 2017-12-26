國民黨新北市長初選 3月啟動全民調

2017年12月26日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長人選黨中央決議採全民調，據初步溝通結果，民調時間將在農曆年後3月底啟動，周錫瑋25日出席議員就職聯誼餐會時表示，尊重黨中央決定，一切以和為貴、大局為重，國民黨2018年戰略和布局，應以「贏四都、平二都」為目標，不是只保住新北而已。

周錫瑋昨出席新北市議員回娘家活動，同場包括新北市長朱立倫、副市長李四川、葉惠青，獨缺侯友宜，引發王不見王議論。

由於周錫瑋曾多次強調新北市長初選應黨員投票，但黨中央決定採全民調，媒體詢問周是否接受，周錫瑋表示：「中常會都通過了，還要我講什麼？」被問到是否只能無奈接受，周錫瑋回應：「我不會說無奈，但會以大局為重。」

周錫瑋表示，黨中央已做決定，現階段就各自努力，以和為貴，和氣才能造成最後團結，如果不和氣、分裂，最後不能團結，選舉還是會輸，包括新北市黨部、朱立倫都有找過他，他尊重中央決定。

不過，周錫瑋強調，國民黨中央對2018年選舉要有企圖心，戰略和布局要以「贏四都、平二都」為目標，黨中央應該要打破過去傳統觀念，2018要大勝而非只是保住新北市。

新北市黨部主委李乾龍表示，最近與周、侯2人都見過幾次面，交換初選意見，先前有農曆年前選項，但雙方都希望能有多點時間衝刺，時間恐怕來不及。

李乾龍說，從公告、登記、審查會、政見發表、民調至少需要1個月，的確有人提出要到3月底，但仍待最後協商結果。

侯友宜昨無公開行程，多次致電祕書表示正在「閉門會議」，無法獲知其回應。

(中國時報)