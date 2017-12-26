國民黨新北市長初選 3月啟動全民調

友善列印
中國時報
／新北報導

國民黨新北市長人選黨中央決議採全民調，據初步溝通結果，民調時間將在農曆年後3月底啟動，周錫瑋25日出席議員就職聯誼餐會時表示，尊重黨中央決定，一切以和為貴、大局為重，國民黨2018年戰略和布局，應以「贏四都、平二都」為目標，不是只保住新北而已。

周錫瑋昨出席新北市議員回娘家活動，同場包括新北市長朱立倫、副市長李四川、葉惠青，獨缺侯友宜，引發王不見王議論。

由於周錫瑋曾多次強調新北市長初選應黨員投票，但黨中央決定採全民調，媒體詢問周是否接受，周錫瑋表示：「中常會都通過了，還要我講什麼？」被問到是否只能無奈接受，周錫瑋回應：「我不會說無奈，但會以大局為重。」

周錫瑋表示，黨中央已做決定，現階段就各自努力，以和為貴，和氣才能造成最後團結，如果不和氣、分裂，最後不能團結，選舉還是會輸，包括新北市黨部、朱立倫都有找過他，他尊重中央決定。

不過，周錫瑋強調，國民黨中央對2018年選舉要有企圖心，戰略和布局要以「贏四都、平二都」為目標，黨中央應該要打破過去傳統觀念，2018要大勝而非只是保住新北市。

新北市黨部主委李乾龍表示，最近與周、侯2人都見過幾次面，交換初選意見，先前有農曆年前選項，但雙方都希望能有多點時間衝刺，時間恐怕來不及。

李乾龍說，從公告、登記、審查會、政見發表、民調至少需要1個月，的確有人提出要到3月底，但仍待最後協商結果。

侯友宜昨無公開行程，多次致電祕書表示正在「閉門會議」，無法獲知其回應。

(中國時報)

城市願景7塊拼圖 365天完成 放寬駐外文官資格 藍批擴權

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。