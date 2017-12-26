環署協調雙北 共用兩用袋

2017年12月26日 04:10 中國時報 曾百村 、 譚宇哲 、 楊騰凱 ／綜合報導 ／綜合報導

雙北市分別推動購物袋、垃圾袋「兩袋合一」政策，但因無法共用引發民怨。台北市府強調，雙方垃圾處理費不同，曾多次協商破局；新北市強調，新北市商家可販售北市的環保兩用袋，解決民眾不便。環保署長李應元說，將請新北市和北市的環保局長喝咖啡，推動兩市購物、垃圾兩用袋可以共用。

台北市將於2018年1月1日起在超商、超市和量販店實施「兩袋合一」，推出可用於購物以及包垃圾用的「兩用袋」，但雙北間垃圾袋仍無法共用。

成本不同 多次協商破局

台北市環保局資循科長崔浩志表示，北市願意站在民眾立場，代收新北市兩用垃圾袋，但因新北市垃圾處理費不降價，仍然維持每公升0.4元，高於北市的0.36元，最後協商破局。

崔浩志說，如果北市區域與新北市相近，也同意在店內販售新北市的兩用袋，不過，可能業者避免麻煩，目前還未有申請販賣新北兩用袋的案例。

新北市環保局發言人孫忠偉說，環保兩用袋售價即垃圾的清除處理成本，雙北地域、人口各方面條件都不同，垃圾清除處理成本自然不同，須依實際計算結果而定，不可隨意調整。

孫忠偉說，環保兩用袋價格討論仍應回歸減塑初衷，不論是原本的「不得免費提供塑膠購物袋」，或現在要推動的「環保兩用袋」，都有「以價制量」的概念，若環保兩用袋賣得比民眾平常用的專用垃圾袋還便宜，等同把購物袋換名為環保兩用袋，看不到減塑意義。

孫忠偉強調，環保兩用袋的精神絕不是要鼓勵民眾購買，而是為了達成民眾不使用塑膠袋的最終目標，若有心想要便利雙北市民，應更積極的提出雙北共同處理垃圾的建議，讓雙北市的垃圾清除處理成本一致，資源共享。

新北建議 共同處理垃圾

李應元對雙北購物、垃圾兩用袋卻無法通用，也為之頭大，會約台北市環保局長劉銘龍、新北市環保局長劉和然一起喝咖啡，盡量協調讓雙方的兩用袋可以互通共用，讓民眾更方便。

李應元也建議，民眾萬一用了一個塑膠袋，千萬不要只用1次，最好能重複用個10次、20次，避免購買新的塑膠袋。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，若民眾仍覺得兩用袋購物後無法當垃圾袋很可惜，建議可以轉送給住在該市的親友，讓兩用袋可以有更多用途，盡量減少塑膠使用。

(中國時報)