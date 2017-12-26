減塑 量販店半年少用365萬個袋子

2017年12月26日 04:10 中國時報 郭家崴 、林奕萱、 吳娮翎 、 陳大任 ／台北報導 、林奕萱、／台北報導

配合減塑政策明年元旦上路，量販、超市、超商、美妝、電信等通路幾乎都提前運作，甚至有業者早就提前限塑或是祭出時尚購物袋折扣，方便消費者適應。

家樂福自去年開始便鼓勵消費者自備購物袋，或以店內提供紙箱取代傳統塑膠袋，台北市居民可以在店內租用大購物袋，而雙北34家門市也提供政府推出的垃圾、購物兩用袋。

愛買從今年10月起雙北5間門市就不提供一般的塑膠袋，改為提供環保購物袋，包括15元不織布購物袋或45元的防水購物袋。

大潤發公關郭建志表示，自7月起自主在全台22店停售塑膠袋，粗估半年來已省下365萬個塑膠袋流入市面。面對明年元旦政策上路，不會有政策適應不良的問題。

全聯雙北共265家門市明年1月起全面配合雙北的政策，不提供及販售購物用塑膠袋，只販售政府提供的環保兩用袋，今年在雙北門市已宣導販售兩用袋，統計1月至11月共賣出超過20萬個。

7-11、全家便利商店、萊爾富及OK超商均回應，全面配合政府限塑政策，明年1月1日起將全面停用現行咖啡塑膠提袋。茶葉蛋、熱狗袋則為食材容器，目前不在限塑政策規範。若咖啡有必要，會使用另外加購不織布提網的方式。

美妝通路屈臣氏早已在2002年提早響應政策，以加購方式提供塑膠袋，塑膠袋上也標示鼓勵重複利用及可回收標誌，康是美本來都提供紙袋，因此不受限塑影響，平時若是在店內大量採購，則根據各店家認定不同，提供送貨到飯店、機場服務。

通訊設備業者包括中華電信、遠傳、台灣大、亞太電信、台灣之星等五大電信業者均表示，目前門市供消費者盛裝手機、配件等商品都已採用紙袋，而且行之有年。

不過通路限塑仍需要調適。像是消費者王小姐表示，11月到超商買咖啡都還有給小塑膠袋，這個月改成網袋很不習慣，另外菜籃族以前到超市生鮮區都有的塑膠袋也都沒看到，讓主婦感到困擾。

(中國時報)