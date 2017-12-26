明年7月起 禁售含塑膠微粒清潔品

2017年12月26日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

綠色和平組織曾召開記者會，呼籲各業者全面淘汰塑膠微粒，並提醒民眾購買相關產品要仔細看成分內容。（本報資料照片）

減塑除了塑膠袋之外，環保署明年也將管制常見於洗面乳內的「塑膠微粒」，明年元旦起禁止製造及輸入，明年7月1日起則是完全禁止販售，業者若違法販賣，可處6000元罰鍰。環保署長李應元強調，塑膠微粒恐隨海洋食物鏈進入人體，管制非做不可。

環保署明年新增管制洗髮用化粧品類、洗臉卸粧用化粧品類、沐浴用化粧品類、香皂類、磨砂膏、牙膏等6項產品，不得添加塑膠微粒成分，明年元旦起禁止製造及輸入，違者可處6萬元至30萬元罰鍰。明年7月1日起則是不得販售這6大類含塑膠微粒的化粧品及個人清潔用品，販賣業者若違反規定，可處1200元至6000元罰鍰。

李應元指出，根據聯合國統計，每年約有800萬噸的塑膠垃圾進入海洋，估計2050年海洋裡塑膠將與魚類一樣多，魚類、海龜、海鳥，都可能被塑膠垃圾卡住無法呼吸，或是肚子裡都是塑膠袋，為了環保及生態，減塑、限塑一定要加強推動，否則當塑膠袋比魚還多，我們對地球和子孫都無法交代。

李應元表示，清潔用品含的塑膠微粒進入海洋後，會被小魚小蝦米吃下肚，接著小魚小蝦再被大魚吃掉，最後則是被人類吃下肚，恐怕會對人體有影響，因此禁用措施勢在必行。

為能引起更多人對減塑議題的關注，環保署特別邀請金馬獎最佳新導演黃信堯拍攝1支減塑公益短片，由大佛普拉斯女主角之一雷婕熙擔綱演出，於昨日首映，影片描寫雷婕熙與另名友人到現撈海產店點海鮮，結果實際上桌後，看到魚肉變成寶特瓶，魷魚成了塑膠袋，蛤蜊成了瓶蓋，盼藉此讓民眾心生警惕，進而減用塑膠。

海龍王愛地球協會執行長林愛龍表示，環保署現在終於要禁用含有塑膠微粒的清潔用品，環保團體相當支持，否則塑膠微粒堆積在海鮮體內，最後一定會隨著食物鏈進入人體。

(中國時報)