新聞透視－爭執幾毛錢 忘了減塑核心價值

2017年12月26日 04:10 中國時報 林金池

雙北購物垃圾兩用袋不能互用惹民怨，雙方爭議點在於兩用袋價差，恐引發「台北買、新北丟」的垃圾大戰疑慮。正本清源，雙北應共享資源、共同處理垃圾，雙北的垃圾清除處理成本才會一致，環保兩用袋不只是「幾毛錢的事」，減塑才是核心價值。

雙北市推動資源回收，垃圾減量成果有目共睹，單就垃圾處理費用而言，雙北每公升差距0.04元，換算最常用的14公升垃圾兩用袋，每個價差0.5元。

試問，市民可能會因為每個垃圾袋兩用袋差距0.5元，大老遠跑到台北市買垃圾袋，丟到新北市的垃圾車，因此引發垃圾大戰，增加新北市垃圾處理成本嗎？這擔憂恐言過其實。

再者，超商販售環保兩用袋出發點既然是「減塑」，就應該從雙北市民角度出發，方便兩地民眾通用，如果台北市民在新北市購買兩用袋無法使用，最後成一般塑膠袋丟棄，這不是違背本意？反而增加更多塑膠垃圾。

兩用袋的流通除了價格因素外，還涉及雙北各自法令收入分配等，不是李應元署長邀雙北局長喝個咖啡就能解決，或許讓雙北商家均可販售雙方環保兩用袋的提議，是立即可行的合理方式。

既然「減塑」只是過程，最終應朝向「免塑」的終極目標，環保單位應勒令超商購物袋比照國外，全部改成紙袋，或是每個塑膠袋索價10元以上的高額懲罰價格，才能真正落實環保政策，如果短時間無法做到，也應按「減塑」目標，便利雙北民眾通用。

可惜的是，雙北市在區區每公升0.04元的垃圾處理成本價差打轉，以雙北市平均每天1500公噸的垃圾處理量，每年成本差距不過2000萬元，雙北市不思如何解決，反陷入似是而非的觀點爭論不休，還沒達到減塑目標，就已造成民眾不便，得不償失！

(中國時報)