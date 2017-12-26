手搖飲祭可愛環保袋 提高使用率

友善列印
中國時報
／台北報導

針對明年元旦起擴大限塑，被認為影響最大的手搖飲料店，雖有業者不免抱怨從公布到實施時間過短，但知名品牌多也提前準備，有的業者甚至與知名肖像人物合作，推出卡哇伊的環保袋，以期限塑對銷售造成的影響減到最小。

全台擁968間店面的清心福全冷飲站表示，將善盡業者責任配合規範，2周前店裡就開始貼公告宣導，元旦起1個塑膠袋收費1元，同時也對政府宣導的成效很有感，越來越多民眾開始主動不拿塑膠袋，目前平均每家店一天使用200個塑膠袋，預計1月開始收費後會更減量。

清心福全指出，自家本就十分支持環保，也樂於提供配套，陸續與高人氣的吸睛品牌合作推出環保袋，像幾米繪本、Hello Kitty等，用吸睛的環保袋增加民眾使用袋子的意願和習慣。民眾也可在店面購買物美價廉的環保杯「恰好杯」，並且無論使用「恰好杯」或民眾的自備杯子，都能以每次買大杯折扣2元、中杯折扣1元的優惠，鼓勵民眾重複使用。

全台灣超過500家門市的手搖飲料店「五十嵐」表示，今年9月份起就已陸續發文至所有門市宣導新制，且也都張貼在店內醒目的地方，提醒顧客明年起若需要塑膠袋都需自費購買，明年起塑膠袋一個不論大小都將收費1塊錢。

有10家傳統手搖店和2家新型態Sharetea的歇腳亭指出，支持限塑，初步規劃大的塑膠袋2元、小的1元外，也開始準備免費的紙包材給消費者。不過，歇腳亭也指出，從收到政府公布到實施，只有短短5個月左右，要消化本來已有的塑膠袋、設計和製作測試紙包材等都要許多時間，希望Sharetea在最後一批塑膠袋用完後，能完成合適的紙包材，不再使用塑膠袋。

(中國時報)

新聞透視－爭執幾毛錢 忘了減塑… 天災假入法 出勤加倍給薪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。