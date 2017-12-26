手搖飲祭可愛環保袋 提高使用率

2017年12月26日 04:10 中國時報 何書青 、 林承彥 ／台北報導 ／台北報導

針對明年元旦起擴大限塑，被認為影響最大的手搖飲料店，雖有業者不免抱怨從公布到實施時間過短，但知名品牌多也提前準備，有的業者甚至與知名肖像人物合作，推出卡哇伊的環保袋，以期限塑對銷售造成的影響減到最小。

全台擁968間店面的清心福全冷飲站表示，將善盡業者責任配合規範，2周前店裡就開始貼公告宣導，元旦起1個塑膠袋收費1元，同時也對政府宣導的成效很有感，越來越多民眾開始主動不拿塑膠袋，目前平均每家店一天使用200個塑膠袋，預計1月開始收費後會更減量。

清心福全指出，自家本就十分支持環保，也樂於提供配套，陸續與高人氣的吸睛品牌合作推出環保袋，像幾米繪本、Hello Kitty等，用吸睛的環保袋增加民眾使用袋子的意願和習慣。民眾也可在店面購買物美價廉的環保杯「恰好杯」，並且無論使用「恰好杯」或民眾的自備杯子，都能以每次買大杯折扣2元、中杯折扣1元的優惠，鼓勵民眾重複使用。

全台灣超過500家門市的手搖飲料店「五十嵐」表示，今年9月份起就已陸續發文至所有門市宣導新制，且也都張貼在店內醒目的地方，提醒顧客明年起若需要塑膠袋都需自費購買，明年起塑膠袋一個不論大小都將收費1塊錢。

有10家傳統手搖店和2家新型態Sharetea的歇腳亭指出，支持限塑，初步規劃大的塑膠袋2元、小的1元外，也開始準備免費的紙包材給消費者。不過，歇腳亭也指出，從收到政府公布到實施，只有短短5個月左右，要消化本來已有的塑膠袋、設計和製作測試紙包材等都要許多時間，希望Sharetea在最後一批塑膠袋用完後，能完成合適的紙包材，不再使用塑膠袋。

(中國時報)