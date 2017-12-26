天災假入法 出勤加倍給薪

2017年12月26日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

立法院社環委員會昨初審通過《勞基法》增訂「天災假」相關條文，送交黨團協商，預計明年新會期處理。雖朝野立委均支持「天災假」入法，但交通部考量「疏運」需求，希望交通業者得排除在外，勞動部則認為，各行各業難一體適用，在執行上恐有困難。

交部盼排除交通業

現已有《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》（簡稱《天災給付要點》），但朝野均有立委提案將該要點入《勞基法》，形成所謂「天災假」。朝野立委提案版本大致相同，主要規定在天然災害發生時，勞工的工作所在地、居住地及上班通行之必經地區，經轄區首長通報停止上班後，雇主不得要求勞工出勤。若需要勞工出勤，應經勞資事前書面約定、工會或勞資會議同意，雇主應給付加倍薪資。

勞動部勞就司長謝倩蒨表示，在天然災害發生，宣布停班停課時，不可能各行各業都可停，例如台電等國營事業或救災者，也需特別規範；況且還有天氣預報，如何讓縣市政府判斷更清楚明確，使勞資雙方明確遵守法令規範，因此希望在入法上能夠審慎，避免造成執行困擾。

勞動部喊執行困難

勞動部政務次長蘇麗瓊也說，希望在法條上，把務實面做更清楚的規範，讓法律可行，希望能有細節規畫。

排審召委蔣萬安則不以為然，他說，公務人員在地方首長宣布停班課時不出勤，同屬公務體系的防災人員可排除適用，而勞工的「天災假」入法，也可有例外處理。勞動部的理由是技術問題，不應做為阻擋修法的藉口。

交通部則強調，交通運輸業者有疏運需求，若天災假入法，希望增訂「天然災害發生時，交通事業單位雇主認有繼續工作之必要，得要求勞工出勤工作」。

但是桃園市空服員職業工會祕書長林佳瑋指出，勞動部的報告中寫很清楚，天然災害發生時，出勤勞工要以安全為首要考量，為何交通部要增訂給資方彈性條款？

勞團爭不出勤權益

交通部人事處蔡英良則表示，交通事業所服務的範圍很大，大部分涉及民生。天然災害發生時，若停止出勤是否影響到公共利益，這部分需要思考。

台灣護理產業工會理事長盧孳豔指出，資方時常認定護理人員因照顧對象跟生命攸關，不論如何都有義務要出勤，使護理人員冒著生命危險上班，不去就會被扣錢，因此過去護理人員才會不斷爭取要有颱風假。

消防員工作權益促進會顧問鄭雅菱表示，應給予勞工明確不出勤的權利，才是對消防員的保障。她說，政府對消防員在天然災害出勤的相關配套措施上「一點都沒有」，目前消防員的工時在少部分縣市可勤一休一，做24小時休24小時，但有更多縣市是勤二休一，做48小時休24小時，若不巧其休息日遇颱風天，就得連續5天才有能休息。

(中國時報)