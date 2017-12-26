放寬駐外文官資格 藍批擴權

2017年12月26日 04:10 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立法院本會期將於本周結束，但包含明年度中央政府總預算及多項法案都未通過。為預防國民黨杯葛，民進黨團今祭出甲級動員，預計在立院院會處理《二二八事件處理及賠償條例》、《駐外外交領事人員任用條例》、《證人保護法》等7項較無爭議的法案。民進黨團幹事長劉櫂豪說，若國民黨仍有意見，屆時將直接表決。

國民黨團上周將部分沒爭議條文拉下協商，使得法案沒有順利三讀，加上昨天黨團協商時，藍綠為了延會或臨時會，搞得朝野氣氛不佳。民進黨團擔憂今院會在野黨恐再出招杯葛，昨就發出甲動通知，擬在院會挾人數優勢表決處理。

國民黨團書記長林為洲則表示，民進黨就是杯弓蛇影，總是以為國民黨好像要做什麼，但其實今天要通過的法案多數沒爭議。不過國民黨會對《駐外外交領事人員任用條例》投下反對票。

《駐外外交領事人員任用條例》初審條文明定，將非職業外交官的文官得擔任駐外人員的上限，由10％放寬至15％；現行法條沒對特任大使、特任常任代表有員額限制字眼，初審條文則將不受員額限制具體條文化。林為洲認為，該修正草案有擴權爭議

除此之外，民進黨書記長何欣純說，今尚有6項法案預定處理，包含《二二八事件處理及賠償條例》、《證人保護法》、《洗錢防制法》、《交通部鐵道局組織法》、《金融科技創新實驗條例》、《殯葬管理條例》；攸關設置都更行政法人的《國家住宅及都市更新中心設置條例》草案，雖然已完成初審，但因黨團內部還有意見未整合，上午黨團會議將再討論是否列為院會議程。

(中國時報)