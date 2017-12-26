陸台聯換血 盧麗安接副會長

2017年12月26日 01:32 中國時報 藍孝威 、 徐維遠 ／北京報導 ／北京報導

大陸「中華全國台灣同胞聯誼會」（全國台聯）25日在北京召開第10屆一次理事會議選舉，台灣出生的中共19大黨代表、上海復旦大學外國語學院副院長盧麗安當選副會長；全國台聯黨組書記黃志賢當選會長，取代前任會長汪毅夫。

大陸全國台聯人士受訪表示，盧麗安當選副會長，對推動兩岸一家親理念及經濟社會融合具示範作用。台灣同胞在大陸逐步參與政治事務，對兩岸鄉親當然是好事，相信未來如盧麗安年輕一代參加中華民族復興的人會越來越多。

新華社昨報導，第10次全國台灣同胞代表會議25日在北京閉幕。會議聽取並審議通過了全國台聯第9屆理事會工作報告，審議通過全國台聯章程修正案，選舉產生100人組成的全國台聯第10屆理事會。

會議期間召開的全國台聯第10屆理事會第一次全體會議，選舉產生由33人組成的第十屆常務理事會，黃志賢當選會長，盧麗安、白天亮、江爾雄、江利平、紀斌、許沛、張百良、張澤熙、楊毅周、陳雲英、鄭平、符之冠、顏珂當選為副會長。其中，陳雲英是大陸知名經濟學家林毅夫的妻子。

黃志賢出生於1956年，籍貫台南，現任全國政協常委、副祕書長，全國台聯黨組書記，兩岸台胞民間交流促進會副會長。他從2003年開始接觸對台工作，歷任台盟中央辦公廳副主任、主任、台盟中央副主席，也是中共十九大中央候補委員。

盧麗安是土生土長的高雄人，1997年定居上海，在2015年正式成為中共黨員，並於今年當選中共19大黨代表。由於盧麗安和先生、兒子都已取得大陸身分，因此被台灣註銷戶籍。

盧麗安在今年中共十九大開幕當天接受媒體訪問時，面對台灣記者提問「有些人說你當選中共黨代表，你就不愛台灣了？」盧麗安說：「我以台灣的女兒為榮，我以生為中國人為傲。愛台灣、愛大陸，就像愛自己的爸爸媽媽。」

(中國時報)