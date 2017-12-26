改國旗國歌 公投不會過

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中國時報
／台北報導

立法院日前通過大幅調降門檻的公投法修正案，獨派希望能推動更改國旗國歌公投，《美麗島電子報》昨天公布民調，無論是改國旗還是改國歌，「不同意」的比例均遠大於「同意」，即使發動公投也不會過。

立法院通過公投法修正案，旋即有政黨及社會團體醞釀推動多項議題公投，儘管公投法將涉及國號和領土變更的憲法議題排除在外，但台獨支持者對於透過公投變更國旗國歌仍躍躍欲試。

在修改國旗方面，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，當民眾被問到「如果公投題目是：修改我國的國旗，您會去投同意或不同意？」結果有14.5％受訪者表示會去投同意票，74.5％會投不同意票，不去領票或不投票的有3.6％，未明確回答的則有7.4％，顯示在對此議題具體表態的近9成民眾中，不同意者遠高於同意者。

若以政黨傾向交叉分析，泛綠民眾表示同意的比率最高，有32.4％，但不同意者仍高達59.7％，即便是民進黨支持者，表示「同意」的比例也只有28.9％，另有63.1％表示「不同意」。

在修改國歌方面，21.2％民眾表示會投同意票、65.6％會投不同意，表示不去領票或不投票的有4.6％，未明確回答的有8.5％，民進黨支持者有40.4％表示「同意」，51％「不同意」。

從民調結果來看，台灣即使推動改國歌、改國旗等涉及主權的公投，也不會過關。

此次民調是在12月20日至12月22日進行，成功訪問1083人，在信賴水準95％情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中國時報)

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