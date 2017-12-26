雷倩折衝 婦聯會緩簽行政契約

2017年12月26日 01:32 中國時報 張理國 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會轉型案在新主委雷倩產生後有轉折。內政部長葉俊榮表示，盼婦聯會先簽署與內政部、黨產會的「瞭解備忘錄」以示決心。雷倩當場雖未作決定，但說服葉俊榮及林峯正，再給婦聯會時間整合意見。林峯正說，今暫時不認定婦聯會為國民黨附隨組織，但黨產會是委員會制，他須說服所有委員同意。

前主委辜嚴倬雲昨再發聲明，強調她雖被違法撤換，但是求仁得仁，她的心永遠和姐妹們同在。她也證實，《促進轉型正義條例》是行政契約簽訂破局的關鍵。

被視為婦聯會內部主戰的前立委潘維剛也直言，國民黨既無法控制婦聯會的人事和資產，如何認定是附隨組織？難道只因為創辦人是蔣宋美齡夫人？她怒嗆，難道經濟部次長王美花也是金管會主委顧立雄的附隨組織？

雷倩昨下午1點在律師張菀萱、徐履冰陪同下與葉及林商談90分鐘。葉俊榮開門見山，要求婦聯會先簽署瞭解備忘錄，確定後續簽署行政契約事宜，雷倩離開時，並未簽署任何文件。內政部民政司長林清淇表示，婦聯會轉型案，定要先簽署包括婦聯會、黨產會及內政部三方的瞭解備忘錄，確定未來簽約的原則及相關程序，以確定約定好的事一定會落實。

據了解，雷倩在會中表達，婦聯會甫改選，而且幾乎是不歡而散，希望內政部及黨產會能再給時間，婦聯會將盡速開會，如果內部針對簽署行政契約意見不一，屆時就會表決。雷倩並強調，如果簽署行政契約案再不通過，不用內政部撤免，她會自行下台。

辜嚴倬雲在聲明中指出，捐出部分婦聯會資產，本來就是優先考量的方案，在和內政部及黨產會的協商過程中，就已有提出過此方案，只不過她希望必須將《促轉條例》通過的影響考慮進去，以免日後生變；至於全捐方案，在內部則是有不同意見存在的。

潘維剛也表示，根據新的《政黨法》規定，政治性組織兩年內要轉型，婦聯會也有此體會，只要符合章程，大部分資產都願捐，若用於照顧榮民、榮眷及孤兒，辜媽媽甚至願全部捐，但政府還要派三分之一董事進入基金會，他們無法接受。

(中國時報)