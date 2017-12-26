明年GDP保2 上半年可能升息

國泰金團隊預估台灣明年經濟成長率僅2%，可用「外部復甦廣而堅實，內部成長穩而無勁」來形容明年的經濟展望。圖為年金改革壓縮收入，預期民間消費只有平穩表現。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
各機構對台灣2018年經濟成長率預估

國泰金控昨發表最新台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，團隊預估台灣明年經濟成長率僅2%，不僅比主計總處預估的2.29%來得低，也是目前經濟成長預測中看法最悲觀的單位；台灣明年的經濟展望，徐之強以「外部復甦廣而堅實，內部成長穩而無勁」來形容。

升息步調和幅度緩和

值得注意的是，國際油價上漲，主計總處上修今年通膨預測值接近1%水準，加上央行預估明年台灣經濟成長率2.35%；徐之強認為，央行在明年上半年升息機率大，惟升息步調及幅度都將相對緩和，明年2月新央行總裁上任後，可能對現有運作、決策模式都將進行調整。

第1季後段 經濟氣候轉陰

在國際經濟情勢上，徐之強根據OECD預測指出，主要經濟體明、後年經濟都將呈現成長態勢，但台灣表現卻略顯不足；徐之強進一步指出，自亞洲金融風暴以來，台灣於近2次的景氣擴張循環中，成長力道偏弱、動能不足；幸好今年台灣出口可創近3年來新高，半導體業者有機會擴充高階製程、有利民間投資，徐之強認為，無需過度擔心景氣衰退的風險。

比較負面的是，近來iPhone X銷量不如預期，徐之強認為，將影響台積電、鴻海與大立光等重量級企業的表現，在基期影響下，明年第1季後段經濟氣候可能由「朗」轉「陰」，但還不至於出現「雨」的警訊。

對於政府帶頭、軍公教全面加薪3%，徐之強指出，對消費刺激有限，影響不了大局，加上年金改革、壓縮收入，預期民間消費只有平穩表現；他以大學教授月薪水約新台幣10萬元為例，因為加薪是針對本俸，大學教授本俸僅約5萬元，即明年加薪僅約1500元，要對消費的激勵程度相當有限。

台經院昨也公布11月「營業氣候測驗點」調查，其中「製造業」與「服務業」景氣都呈下滑，這也是連續3個月同步呈現走跌，不過在「營建業」景氣則結束10月下跌走勢，轉為上揚。

(中國時報)

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