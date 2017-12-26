開戶降至18歲 顧立雄贊同修法

2017年12月26日 01:32 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

滿18歲犯法會被關，在刑法上負完全責任，但卻不能在銀行開戶？金管會主委顧立雄25日表示，台灣的確存在18歲還是20歲算有行為能力者的「混亂」，他在擔任立委時就提案修民法，現在仍是支持將有行為能力的年齡由現行20歲全面降為18歲。

立委盧秀燕昨日在財委會質詢時表示，公投法修法已將可公投年齡降到18歲，但現在滿18歲的民眾卻不能自己到銀行開帳戶，要求金管會應該考慮修正。

顧立雄回應，他在去年擔任立委時就提案修民法12條及13條，將民法成年的年齡降為18歲，顧立雄解釋，很多國家都已將投票年齡與行為能力門檻都到18歲，但台灣是18歲犯法，刑法把你當有行為能力者抓起來，但在民法上仍是要滿20歲，也就是18到20歲之間，你可以去便利店買東西，日常行為可以做，但若要買車、開銀行帳戶、投保保單，都要法定代理人事先允許或事後同意，否則就不具效力。

現行民法12條規定成年是20歲，13條則是明訂，7歲以下是無行為能力，7歲以上到未成年，是有限制行為能力，但若未成年人已結婚，則是有行為能力。

所以顧立雄說，除非18歲就結婚，否則即便滿18歲在民法上仍是算「有限制行為能力」，未來台灣會出現一種情況，即若公投併一般選舉，家中若有18歲以上但未滿20歲的人，會收到公投通知單，卻收不到投票通知書，會造成混亂。但顧立雄表示，20歲以上才能投票是憲法規定，目前他只主張修民法，將民事完全行為能力者的年齡降為18歲，即滿18歲就可開銀行帳戶、投保、訂定相關民事契約，負完全責任。

(中國時報)