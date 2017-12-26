金金分離入法 2個月內提出

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中國時報
／台北報導

金金分離的監理政策，金管會主委顧立雄昨（25）日表示，將訂出明確界線，並以法規明訂，預計2個月內提出；至於政府100％持有的公股銀行、及泛公股銀行，若都由財政部指派董事代表，即可不適用競業禁止的規定。

顧立雄表示，會優先從金控、銀行相關規定檢討起，至於需不需要送立法院修法，目前仍在檢視。如銀行法35-1條即有明訂「銀行負責人及職員不得兼任其他銀行任何職務」，負責人範圍即有涵蓋董事；而35-2條即有規定銀行負責人應具備的資格條件、兼職限制，且授權金管會訂子法，因此目前產金分離的規定是在銀行負責人應具備資格條件中規定。

他強調，可從上述規定及銀行法61-1條的有礙健全經營的帝王條款中去考慮。即未必要修銀行法，也可落實金金分離及產金分離的規定；同時目前產金分離是用實質認定，未來金金分離也會採取同樣標準，即便用不同投資公司來插旗，但若被認定是同一集團，就會被限制。

顧立雄表示，正在研議金融法規修正案，「希望（金融業董事會）儘量都是自然人董事」，另外也研議金融業必須獨立董事席次過半。

顧立雄先前即公開表示，公司法27條的法人董事代表，對金融業公司治理有一定的干擾，希望以修改金融法規、另外規定金融業獨董及自然人董事席次的方式，排除適用公司法27條。顧立雄昨回答立委質詢時表示，為何要落實金金分離，是避免同一集團投資多家銀行，且都出現董事，可獲悉多家銀行內部營業資料，銀行間有競爭關係，即會涉及「競業禁止」的問題，目前就是傾向「最好只擔任一家的董事」。

(中國時報)

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