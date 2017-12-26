青年安心成家 貸款優惠應加碼

2017年12月26日 01:32 中國時報 蔡惠芳 ／台北報導 ／台北報導

中華民國不動產仲介公會全國聯合會昨（25）日表示，將建議政府在銀行爛頭寸氾濫，自住客躍居為購屋主力之際，推出額度達9成、貸款年限拉長至40年、寬限期延長至5年、1％以下低利率的加強版「青年安心成家購屋優惠貸款」，幫助年輕人擺脫窮忙族。

仲介公會全聯會理事長林正雄表示，建議政府應推出加強版「青年安心成家購屋優惠貸款」，朝高成數、高期數、高寬限期、低利率的「三高一低」方向改革，以解決餘屋過剩、銀行資金過多的現況。

另外，林正雄也提出第二項建議，由於這兩年房市飽受重稅重擊，讓市場元氣大傷，總體成交量能疲弱，儘管近期房市政策已看到政府的善意，但交易量還是回不去40萬棟大關，尤其房地合一稅，是影響民眾買房的關鍵原因。因此建議政府，修訂房地合一稅制，把前2年買賣適用的稅率，由35～45％，調降為20％，符合有稅制、有稅收的理想。

展望2018年房價變動趨勢，全聯會分析，台北市呈持平至微漲格局；新北市呈持平至微漲格局；桃園市呈微漲格局；台中市呈小漲5％；台南市預期小漲2％；高雄市預期會上漲3％。

至於2018年度整體趨勢預測，林正雄指出，首先，出口暢旺、薪資成長，樂觀看待2018年度經濟局勢；第二，若有升息效，也應非房地產市場黑天鵝，宜輕鬆看待，雖然對於實質居住需求而言，產生的阻力並不太大，但反而對於租屋族來說，房東可能將增加的貸款利息轉嫁，將使得租金行情提高，租客反而可能趨向以買代租。

第三，打房政策干擾降溫，市場信心回復，消費者信心指數創27月新高。第四，年度推案量上看兆元，「品牌力」、「空間」與「付款」見真章。

(中國時報)