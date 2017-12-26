免費營養午餐沒了 黃國昌又跳票

2017年12月26日 04:10 中國時報 林縉明 、 李其樺 ／綜合報導 ／綜合報導

核二廠。（台電提供）

核二廠發電補助金減少5000萬，導致新北市萬里區6所國中、小免費營養午餐取消，地方人士質疑，立委黃國昌曾信誓旦旦強調不能苦孩子，允諾爭取籌措營養午餐費用，最終僅部分補助，批評黃「做事做一半」。對此，黃的服務處回應，委員承諾補助有爭取到，但區公所如何統籌運用補助則無能為力。

位於北海岸的核一、核二廠，每年分別提供金山區、萬里區、石門區回饋金，但各區對回饋金運用不同，金山、石門把營養午餐補助編在每年固定回饋金的核廢料，不受發電量多寡影響回饋金，萬里則是列在促協金，因發電量減少被迫刪減補助。另位於新北貢寮的核四發電廠因2015年7月啟動封存，發放給地方的回饋金就全面停發。

回饋少5000萬 大砍支出

萬里區6所國中、小學生家長日前接獲通知，行之有年的免費營養午餐明年1月1日起停辦，引起家長不滿，立委黃國昌11月於立院質詢時，經濟部長沈榮津允諾會請台電妥善處理，不會讓營養午餐補助出問題，沒想到最終仍難逃停辦命運。

萬里區長謝文祥指出，去年核二廠總回饋金約1.2億元，主要作為區內發放生活補助金、老人三節禮金、免費營養午餐等用途，但今年受核二廠僅一號機發電，且從7月才運作，回饋金比去年少5000萬，今年已先把老人三節禮金從8000降到4500元，如今只好刪減營養午餐補助。

據了解，每月營養午餐費國小每人約700元、國中800元，過去由區公所全額補助，明年1月起，扣除補助的300元，每名學生每月約支付400至500元，約800名學生受影響，但低收入戶有教育局補助不受影響。

改部分補助 黃兩手一攤

另外，地方人士不滿黃國昌於罷免期間，允諾協助籌措營養午餐費用，但最終僅部分補助，質疑當初是為了罷免案爭取選民支持。黃的服務處反駁，當初委員承諾爭取經費都有做到，只是區公所挪去其他用途，委員也無能為力，只能說該做的都做到了。

謝文祥說，委員額外向台電爭取724萬元補助非營養午餐專款，部分必須作為生活扶助等用途，通盤檢討後，決定明年1月起營養午餐補助改為每月300元，不足額由家長負擔。

(中國時報)