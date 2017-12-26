多益補償200元 可改1／7 1／28重考

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中國時報
／台北報導

12月24日舉行的多益測驗出包，播放內容與試題不相符，2.4萬考生權益受影響。代理多益的忠欣公司昨提出補救辦法，12月24日當日考生，每人補貼交通費200元，同時他們可改參加明年1月7日或28日的測驗，或選擇退費。

不過，消基會批評忠欣公司的補救辦法「缺乏誠意」，應給考生可免費參加考試一次優惠，不限時間、地點，當成道歉。另外，由於多益考試將於明年3月改採新制，消基會建議至明年3月前應增加考試場次，讓來不及考試的考生，在舊制裡有補考的機會。

忠欣公司指出，12月24日參加多益測驗受影響的考生，每人補貼200元交通費；若有長途越區報考者（有澎湖人跑到台中考），可出示當天交通單據，將依其開銷另行補貼。

忠欣公司指出，考生可改參加明年1月7日上午場或28日下午場測驗，或辦理退費。考生即日起到多益官網（www.toeic.com.tw）上「12/24多益測驗取消考試處理辦法」網頁擇一方案登記，並依指引填寫相關資料。

忠欣公司表示，選擇參加明年1月7日測驗的考生，網路成績查詢日為1月15日，成績單1月16日寄出，與12月24日當天考完15個工作天可取得成績的日期相同。

選擇參加明年1月7日測驗的考生，忠欣公司盡量安排在12月24日原考場應試，但部分場地因另有他用而無法出借，也將以同考區為原則進行分配；選擇明年1月28日測驗的考生，將分配至原測驗考區。

忠欣公司請考生於12月28日前於多益官網上擇一補救方案完成申請，若於期限內仍未上網登記，將優先代為安排於明年1月7日進行測驗，並以簡訊及電子郵件通知；倘若因時間安排無法應試，則給予退費。此外，考生若改參加明年4月至12月任一場多益測驗，報名費僅1000元。（原先報名費是1540元或1800元）。

對於消基會批評補救辦法「缺乏誠意」，忠欣公司表示，「我們很有誠意解決問題」，如果考生有個別需求，可跟忠欣公司聯繫，客服電話（02）27017333 ，將會盡量滿足。

(中國時報)

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