大同增資 市場派疑禿鷹炒股

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中國時報
／台北報導

大同股票傳出禿鷹疑雲！大同公司上周四宣布辦理現金增資5億股，由於預訂發行價格遠低於市價，隔天股價跌停鎖死。市場派代表欣同公司負責人林宏信指出，大同公司宣布辦理現增的前幾天融券增加5000多張，跌停當天立即回補3900多張，顯然有禿鷹炒股。大同則強調從未涉入股市，且股市為自由市場，對於是否有禿鷹炒股無從得知，實難以評論。

林宏信指出，禿鷹利用大同辦理現增、股價將下挫的利空訊息，先融券放空大同股票，股價果然大跌，一天市值蒸發45億元，投資人損失慘重；最快今天他就具狀向金管會、證券交易所、台北地檢署和調查局台北市調查處檢舉，揪出放空帳戶幕後禿鷹。

今年3月10日，大同宣布以私募或現增6億股，同月29日，董事會審理把市場派提名的董事人選全刷掉。5月11日召開股東會，公司派提名的董事、獨立董事大獲全勝，但市場派主張大同約當現金有426億元，何需私募現增，擋下公司派的增資提案。

上周四，大同董事會通過為改善財務結構，充實營運資金、決議辦理現金增資5億股、每股價格暫定14元，預計募集70億元，最快明年上半年辦理。林宏信認為，大同捲土重來宣布由董事會決議辦理現增，隔天造成股價重挫跌停，消息疑事先走漏，讓有心人士先融券放空，融券一下子增加5000多張，待利空消息出爐，股價跌停就回補3900多張；禿鷹放空的帳戶是否和增資案有關，涉及內線交易，應該給股東一個交代。

對於大同股票大跌，財經名嘴名蔡玉真在臉書以「股市吃人篇」為題指出，大同公司派和市場派今年5月在股東會角力，雙方無所不用其極；市場派被質疑有中資，公司派動用「董事審查權」，委任律師團「萬國幫」擋下號稱投入百億要拿大同市場派。

蔡玉真質疑，公司派大權獨攬，5月股東會才否決的增資案，因財報清楚揭露帳上現金300多億，沒增資必要，現在又以董事會決議辦理現金增資，目的就是「稀釋」市場派的股權。有人大量融券、借券放空，現增消息一出股價就大跌，內情應不單純。

(中國時報)

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