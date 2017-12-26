北亞最佳航空 華航５連霸

2017年12月26日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

美國知名旅遊雜誌《環旅世界》（Global Traveler）進行的第14屆年度讀者大調查結果揭曉，中華航空5連霸奪得「北亞最佳航空」大獎（Best Airline in North Asia），同時連續3年蟬聯「最佳商務艙座椅設計」（Best Business-Class Seat Design），再次於國際間擦亮台灣品牌。

由《環旅世界》舉辦的年度讀者大調查已邁入第14年，選出逾80個旅遊相關產業類別最佳代表，該刊讀者群為每年搭機區域線平均超過13次、國際線11次以上企業家、高階經理等商務人士。

《環旅世界》執行長Francis X. Gallagher表示，華航不僅獲得「最佳商務艙座椅設計」，且連續5年蟬聯「北亞最佳航空」殊榮，是代表華航服務品質、航網布局等卓越成就的重要證明。

華航2017年屢獲國內外大獎，包括第128屆美國玫瑰花車國際花車首獎、《Cheers雜誌》2017年「新世代最嚮往企業TOP 20」、連19年獲亞洲《讀者文摘》「信譽品牌金獎」、《Air Cargo World》2017全球航空貨運卓越服務獎、2017 TCSA台灣企業永續獎、2017年遠見五星服務獎及機上雜誌《Dynasty》蟬聯美國APEX優秀出版卓越獎等。

華航表示，將陸續引進10架777與14架A350新機，加上專業的維修團隊技術及空、地勤貼心服務，提供旅客穿梭世界、洽公旅遊的最佳選擇。華航優化全球航網，12月起開航台北－倫敦航線，台北－雪梨增為每日2班往返，台北－布里斯本－奧克蘭增為每日1班，2018年春季開闢台北－美國加州安大略直飛航線，持續布建綿密航網，擴大飛航版圖。

(中國時報)