國際設計競賽 亞大得獎數居冠

2017年12月26日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

鼓勵學生創意設計能力，教育部舉辦「台灣學生參加藝術與設計類國際競賽」成績揭曉，亞洲大學共43名學生、11件作品獲獎，得獎數名列全國高教體系第一，獲頒教育部獎勵金達42萬5000元，特別的是，亞大已是連續第4年奪下高教體系第一名。

競賽負責人、教育部設計戰國策計畫主持人林磐聳指出，為鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽，教育部特別選定世界47項設計競賽作為標的，其中包括設計界「奧斯卡」之稱的德國紅點、IF、日本G-Mark及美國Idea等，學生參賽並得獎即可參加評比。

亞洲大學視傳系主任張天捷表示，學生吳承諭、黃聖軒設計「字蹟」作品，運用鹿港「半邊井」、「九曲巷」與「十宜樓」三大景點，結合漢字筆畫做出的設計組合，讓觀者透過漢字書法欣賞鹿港小鎮之美，這項作品共奪下2017年紐約ADC「雙銅獎」、 2017年紅點傳達設計獎最佳獎(Best of the Best)等6項大獎，獲頒獎金金額35萬，並得到設計戰國策計畫補助的第一等銅獎。

對於獲獎連連，設計者黃聖軒開心的說，很感謝學校提供學生自由創意空間，還獎助學生出國比賽，讓好作品得以獲得國際肯定。目前她已完成學業，與創作同好吳承諭都專心投入設計領域工作，希望未來能有成就。

亞大校長蔡進發指出，學校今年共11件作品獲獎，其中9件是獲得2016年德國紅點傳達設計獎，其中，以創新的台灣金門高粱調酒飲品「怪獸亨提」包裝設計，更榮獲最佳獎(Best of the Best)，另1件作品則入選墨西哥國際海報雙年展，學生表現優異。

蔡進發強調，亞大創意設計學院鼓勵學生積極參與國際創意設計競賽，8年來交出亮麗成績單，學校也常聘請國際大師到校內舉辦創客、設計發明工作坊，盼拓展學生視野、強化學生創意設計能力。

(中國時報)