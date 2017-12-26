優質照服員 月薪4萬不是夢

2017年12月26日 04:10 中國時報 倪浩倫 、 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

衛福部在解決少子化的「育兒百寶箱」上鎩羽而歸，另一重大社福政策有重大改變，自元旦起調高長照給付與支付基準，支出總額翻倍至200億元，要讓備受低薪爭議的照服員拿到高薪，未來照服員只要夠努力、服務效率好，月領4萬元不是夢！

衛福部昨召開專案會議，討論新版長照給付的主要用意，在於提高專業服務項目的「補助時數」，讓民眾覺得很有感覺，且不增加自費額度，主動前往申請，因而提高需求，讓長照單位有誘因經營，將吸引更多經營單位投入。

此外，新方案也提高各項服務的補助金額，搭配需求量提高，吸引長照單位積極投入人力，帶動照服員薪水提升，同時提升服務品質。

民眾負擔比率減輕

今年4月衛福部已試辦長照支付新制，將「每月服務時數」改為「每月服務額度」，試辦期間的給付額度最低8350元、最高30150元，昨天最新的額度版本漲幅在15％至20％，最低調升為10020元、最高36180元。民眾部分負擔比率，低收入戶不變，中低收入戶補助9成5、一般戶8成4，負擔反而減輕。

新制度還有一項特性，就是提供「照顧組合」模式，在經專業評估後，民眾可獲得的服務項目，可再和服務單位進行溝通，像是多幾次沐浴、交通接送等，讓服務提供更具彈性。

照顧組合更有彈性

昨天與會的台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，過去長照服務多用時薪計算照服員的薪水，且照顧輕度失能和重度失能者的薪資相同。新制透過調整20％的包裹式給付額度，且以「服務項目」來計算價格，將讓照服員的薪水不再是單一價。

他強調，一般服務水準的照服員，月薪32K不會是問題，如果專挑重症、較難照顧者，且照顧時間多在夜間甚至假日，有機會突破40K大關。

不過，家總祕書長陳景寧指出，「喘息服務」過去多由居服單位兼作，目前雖和居服的時薪都提高支付至358元，但喘息屬於臨時人力派遣，對提供單位仍不具誘因，且未來自付金額額度是居服近1倍，更不利於喘息服務使用。

衛福部次長薛瑞元對此表達認同，但薛也希望先上路，再邊做邊修。

(中國時報)