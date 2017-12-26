降空汙拿騎士開刀 交部挨批

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中國時報
／台北報導

交通部長賀陳旦日前建議財政部恢復150c.c.以下油料機車牌照稅，意外引發喧然大波，多名立委昨在立法院輪番炮轟賀陳，直言不要讓人民感覺政府又在加稅，「不成熟的政策不要拿出來嚇人」。賀陳旦表示，復徵機車牌照稅有檢討必要，且交通部提出多種配套，不單單是收稅。

賀陳旦上周四談到行政院提出的紅害減半大作戰時，認為應恢復排氣量150c.c.以下機車使用牌照稅，讓電動機車與油料車產生區別，增加民眾購買誘因。此一說法被外界指為打壓機車族，交通部當天深夜緊急澄清「絕無打壓」，路政司也出面解釋，「收多少錢不是重點，而是希望機車負擔應負的成本」，但仍不被大眾接受。

昨日立法院交通委員會中，朝野立委依舊炮聲隆隆，呼籲交通部手下留情。立委鄭寶清指出，儘管恢復150c.c.以下機車牌照稅，政府每年至少可增加30多億元收入，但機車是中低收入與年輕人的通勤工具，交通部應慎重考慮，不要讓人民覺得又要加稅。

立委李昆澤則批評，「不成熟的政策不要拿出來嚇人」，復徵牌照稅是重大事情，必須考慮人民負擔與配套，做好大眾運輸轉乘優惠、綠色運輸，交通運輸排碳量占全國14.6％以上，不能只提出復徵牌照稅。

賀陳旦解釋，150c.c.以下機車牌照稅是22年來沒有檢討過的措施，並非加稅，這是財政部與相關地方政府主管的權責，交通部只能提出建議，目前也沒明確規畫。他說，機車排放空汙量只有大貨車的八分之一，但密度集中會造成環境傷害，仍應管制。

(中國時報)

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