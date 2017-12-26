日擬採購F35B 軍武疑慮升高

2017年12月26日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京25日電 ／東京25日電

為因應中國大陸日益活躍的海洋活動，日本防衛省正在認真研究引進可短距離起飛和降落、可部署在海上自衛隊直升機護衛艦上的F-35B戰鬥機。不過護衛艦一旦裝載F-35B，就會被定位為「航空母艦」，可能與日本專守防衛原則牴觸，並引起大陸等亞洲各國的強烈反彈。

假如成真 陸必反彈

據《東京新聞》報導，引進F-35B目的是為了因應加速拓展海洋勢力的中國，預計會在跑道較短的西南群島運用，將來可能改裝現有直升機護衛艦或重新打造兩棲登陸艦來運用。

日本政府相關人士透露，採購F35-B計畫，有一案是將已決定引進的航空自衛隊42架F-35A一部分改成F－35B，另一案是追加採購F－35B，預計將列入明年下半年重新評估的《防衛計畫大綱》中。

防衛省希望引進F-35B後，除了宮古、石垣、與那國島外，南、北大東島各機場也可派空中自衛隊戰鬥機從事警戒監視活動，以擴大活動範圍。

此外，將來「出雲」、「加賀」等護衛艦的艦首，將改裝成像滑雪跳躍台一樣，讓戰鬥機更容易起飛，同時將甲板塗上耐熱油漆等。

除了護衛艦增設航空燃料箱、彈藥庫，以及改造維修、管制功能等，使其變成可裝載F-35B的「輕航空母艦」之構想外，還有建造新型兩棲登陸艦方案，以兩棲登陸艦搭載可短距離起降的戰機。

日媒批評 牴觸憲法

不過，日本和平憲法規定只能實行專守防衛的國防政策，不允許擁有超越自衛所需之最小限度防衛力，但裝載F-35B的護衛艦，已算是攻擊型航空母艦，勢必引起鄰近國家的反彈。

共同社分析稱，安倍政府可能辯稱這項安排是用於「離島防衛」或「艦隊防衛」，而非攻擊。但就算輕型航母，也可用來攻擊敵方基地，違背專守防衛政策。政府不應以北韓威脅或中國海洋活動為由，無限制地增強自衛隊裝備。

(中國時報)