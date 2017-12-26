日擬採購F35B 軍武疑慮升高

日本防衛省考慮引進F-35B戰機（左，美聯社），部署在直升機護衛艦出雲號（右，日本海上自衛隊網站）等「準航母」上，恐引起中國大陸等亞洲鄰國不滿。

友善列印
中國時報
／東京25日電

為因應中國大陸日益活躍的海洋活動，日本防衛省正在認真研究引進可短距離起飛和降落、可部署在海上自衛隊直升機護衛艦上的F-35B戰鬥機。不過護衛艦一旦裝載F-35B，就會被定位為「航空母艦」，可能與日本專守防衛原則牴觸，並引起大陸等亞洲各國的強烈反彈。

假如成真 陸必反彈

據《東京新聞》報導，引進F-35B目的是為了因應加速拓展海洋勢力的中國，預計會在跑道較短的西南群島運用，將來可能改裝現有直升機護衛艦或重新打造兩棲登陸艦來運用。

日本政府相關人士透露，採購F35-B計畫，有一案是將已決定引進的航空自衛隊42架F-35A一部分改成F－35B，另一案是追加採購F－35B，預計將列入明年下半年重新評估的《防衛計畫大綱》中。

防衛省希望引進F-35B後，除了宮古、石垣、與那國島外，南、北大東島各機場也可派空中自衛隊戰鬥機從事警戒監視活動，以擴大活動範圍。

此外，將來「出雲」、「加賀」等護衛艦的艦首，將改裝成像滑雪跳躍台一樣，讓戰鬥機更容易起飛，同時將甲板塗上耐熱油漆等。

除了護衛艦增設航空燃料箱、彈藥庫，以及改造維修、管制功能等，使其變成可裝載F-35B的「輕航空母艦」之構想外，還有建造新型兩棲登陸艦方案，以兩棲登陸艦搭載可短距離起降的戰機。

日媒批評 牴觸憲法

不過，日本和平憲法規定只能實行專守防衛的國防政策，不允許擁有超越自衛所需之最小限度防衛力，但裝載F-35B的護衛艦，已算是攻擊型航空母艦，勢必引起鄰近國家的反彈。

共同社分析稱，安倍政府可能辯稱這項安排是用於「離島防衛」或「艦隊防衛」，而非攻擊。但就算輕型航母，也可用來攻擊敵方基地，違背專守防衛政策。政府不應以北韓威脅或中國海洋活動為由，無限制地增強自衛隊裝備。

(中國時報)

日執政黨訪陸 推動領袖互訪

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。